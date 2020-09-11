高市前鎮區今（11）日爆發乙烯管線外洩事件，引發民眾恐慌，所幸沒立即性危險，原本副市長林欽榮說會在晚間8時50分解除警報，但直到晚間10時才正式解除。市長陳其邁晚間9時許再度到場了解狀況，並要求華運倉儲下周一提報告，至於抓漏結果最快下周二出爐。

陳其邁指出，目前管線壓力從原本的31公斤降到大概8.5公斤左右，希望1、2個小時時間內，降到1公斤以下，才能解除狀況，維護當地環境公共安全，而第一時間也疏散並安置無障礙之家住戶，稍後他也會前往探視。

陳其邁強調，最重要的就是責任的釐清，請林副市長督導，要求下周一啟動專案小組，華運倉儲必須說明管線哪裡有漏洞，也會檢視過去維修紀錄，有無符合法令。林欽榮事後補充，明、後天華運倉儲進行氮氣吹驅管線排空，周一啟動專案小組作業，調查哪裡有漏洞，最快周二會有結果。

晚間10時許，林欽榮再度出面說明指出，目前已經解除警報，並解散前進指揮所，請市民放心。不過，現場留下消防車及環保局、經發局等單位繼續待命戒護及維持交管，任務預計到明天中午。至於無障礙之家的住戶，要等到下周一才能回來。

(中時 )