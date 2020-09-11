嘉義家扶中心主委黃國芳（左）感謝麗蓉阿嬤（右）的善行。（嘉義家扶中心提供／張毓翎嘉義傳真）

來自台南市新營區85歲陳楊麗蓉，26歲時丈夫因病去世，獨力扶養2名年幼女兒，在當年社會風氣，雖受盡嘲諷，仍用自己力量走出來，13年前更捐助成立寒梅社會福利慈善事業基金會，迄今幫助528位單親媽媽。11日她致贈家扶中心推選20位喪偶且自立自強的單親媽媽，每人3萬元紅包；活動結束後，受獎者和麗蓉阿嬤彼此相擁，場面動人。

麗蓉阿嬤年輕時堅持用自己的力量走出困境，重拾銷售屋瓦的舊業，民國53年白河大地震使許多屋瓦業者大發利市，但麗蓉阿嬤反而削價售瓦，對貧困家庭更是免費提供，也因麗蓉阿嬤的善行，讓她經營屋瓦工廠建立良好口碑。

「單親媽媽需要更多的支持，只要我走的動，就會繼續做下去！」家境獲改善後，麗蓉阿嬤發願要幫助與她同樣遭遇的婦女，於是自民國61年開始協助仍處逆境中的單親媽媽們，2007年更捐助成立寒梅社會福利慈善事業基金會。

寒梅基金會執行長周明泉指出，麗蓉阿嬤勤儉持家，即使天氣炎熱連電風扇都捨不得開，卻願意持續幫助單親媽媽，維持48年不曾間斷，服務的對象也從台南，逐步擴及到雲嘉南，其精神宛如寒冬中努力綻放的梅花，更能鼓勵遭逢命運挑戰的單親媽媽們。

住在嘉義縣中埔鄉的高素美，7年前遭逢丈夫罹病猝逝的悲痛，為了3個仍在求學階段的子女們，選擇正向、積極面對人生，她今天接到麗蓉阿嬤親手致贈的紅包，滿懷感恩地說，「感謝麗蓉阿嬤懂我們的苦，讓我有更多的動力去面對人生。」

(中時 )