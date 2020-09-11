繼加利事件後，國內近期又有另一家國家隊廠商豪品出包。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受民視「辣新聞」專訪時表示，這些事情是貪婪作祟，若愛台灣像愛家，就不會因為貪婪來破壞防疫信心。

對於口罩廠商是否故意被指示來亂，陳時中表示，我倒沒有想那麼多，就是貪婪，對自己的家也不重視，愛台灣若像愛家，就不會因為貪婪來破壞防疫信心，以及我們對國家隊的信心。

陳時中表示，我們好不容易建立起來的信譽就被毀了，要積極建立起口罩對的信譽，我們要確保實名制通路是安全的，從生產到藥局。口罩17日起，逐片都需加上MD、MIT鋼印，基本上是為了讓大家便於辨識，但我們也不是只有單一手段。對於進口的口罩，關務署會查假冒產地問題，食藥署查醫用口罩，在市場端抽驗，看有沒有醫用口罩被冒用的問題，經濟部則是查產地。

陳時中表示，我們會建立平台，販售端進貨的時候會查詢買的是醫用或非醫用，以及產地如何，民眾若有疑問都可撥打1919、1922通報。

(中時新聞網)