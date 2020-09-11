富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，兩隊都派出本土左投應戰，不過陳仕朋僅投1.2局就因傷退場，悍將連3戰先發投手傷退，戰力打上大問號；王溢正則是主投6局僅失2分，加上隊友林承飛開轟相挺，最後猿隊以7比4收下勝利，王溢正拿下本季對戰首勝，幫助猿隊站上下半季戰績龍頭。

此戰樂天先有攻勢，2局上半陳仕朋對梁家榮保送、又被郭嚴文敲安，三振掉林承飛之後，突然緊急叫上防護員，之後扶著腰退場，疑似有傷勢提前下場，由歐書誠接手，不過一上場就丟保送，滿壘情況下陳晨威敲安，猿隊攻下2分先馳得點。賽後球團表示，陳仕朋右腰不適，明天才會去醫院進一步檢查。

悍將前4局受到王溢正壓制，5局下半才有反攻機會，先啟用代打高國麟，選到保送後，下一棒哥哥高國輝敲出右外野方向2分炮，將比數追平成2比2，這也是他本季第20號全壘打，他前3年受傷勢影響僅有個位數全壘打，今年是繼2016年後再有20轟以上成績。

不過桃猿很快就要回領先優勢，6局上半林承飛對江國豪敲出陽春炮，猿隊將比數超前；7局上半藍寅倫敲安後盜上二壘，朱育賢補上安打，猿隊再得1分。

8局上半劉時豪內野安打，接著林立敲安再添分數，下一棒藍寅倫敲出一壘方向滾地球，投手王尉永補位接球發生失誤，壘上跑者趁機得分，猿隊以6比2領先。

之後悍將換上投手李建勳，他是去年球隊第10指名選手，今日剛升上一軍，就達成一軍生涯初登板，主投1局被敲3支安打、失1分，另有1次三振。

9局下半悍將隊桃猿終結者陳禹勳吹起反攻號角，二、三壘有人情況下高國輝敲安追回2分，不過最後分數落差太大無法翻盤，桃猿仍以7比4贏球，加上另一地中信兄弟以12比2戰勝統一獅，賽後戰績大變動，猿隊攻上第一寶座。

(中時 )