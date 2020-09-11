京東旗下京東數科在科創板上市申請11日晚間傳出，已獲上交所受理，擬募資人民幣200億元，保薦機構為國泰君安，控股股東為劉強東。

香港經濟日報報導，京東數科擬在陸港兩地上市。北京證監局披露，京東數科於8月26日終止中信證券、華菁證券的上市輔導。不過，京東數科當時回應，此事不會影響上市輔導進程。國泰君安、五礦證券仍為其輔導券商。

陸媒援引兩份文件內容顯示，京東數科與華菁證券、中信證券於6月28日簽署發行上市輔導協議，京東數科聘請華菁證券、中信證券擔任首次公開發行並上市的輔導機構。現經雙方協商，決定終止此前簽署的輔導協議，輔導協議自終止輔導協議生效之日起終止履行。兩份終止輔導協議書的簽字時間均為8月26日。

京東數科是一家致力於以AI驅動產業數位化的科技公司。截至目前，該公司完成在AI技術、機器人、數位行銷、智慧城市、金融科技等領域布局。

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