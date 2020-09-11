今年因疫情之故進口蒜頭卡在海關，國內蒜頭創下每公斤333.4元「天價中的天價」，雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積150公噸蒜頭。縣調站指出，該名蒜商從六月開始大量採購蒜頭，在逐次交易中墊高價格。

雲林縣調站指出，近日接獲線報中部地區蒜頭盤商林某等二人利用國內海關檢疫流程較往年嚴格，進口蒜頭數量銳減，疑似操縱國內蒜價飆漲。

縣調站表示，林某自今年六月起向國內蒜農大量蒐購蒜頭，在逐次交易中墊高交易價格，並大量囤貨而獲取暴利。

雲林縣調站會同雲林農業處11日針對林姓蒜頭盤商實施行政稽查，查得150公噸蒜頭及相關帳證資料，農業局人員對林姓蒜頭盤商製作訪談紀要，調查局人員攜回蒜頭進銷帳證資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，以有效赫阻蒜價飆漲。

據了解，雲林縣調查站會同縣政府人員前往虎尾鎮兩處倉庫，在其中一處發現120公噸、另一處30公噸蒜頭；林某等人表示，62公噸蒜頭已賣出，剩下58公噸蒜頭作為契作蒜種用，其餘是零星買賣。

據指出，蒜商陳述倉庫裡的蒜頭從雲林縣口湖、元長、土庫、虎尾等地向農民收購，進價平均約每斤120元，有賣給加工廠、合作廠商。

西螺果菜市場表示，這個季節市場的蒜頭大多來自進口，今年因新冠肺炎疫情，國外蒜頭卡在海關進不來，國產蒜頭今年遇到雨災失收，價格一直漲，八月飆到每公斤228元，已是歷史天價，本月1日再漲到每公斤333.4元，折合一台斤200元，去年同期一公斤123元，平均一台斤約70、80元。

蒜商同業認為，蒜頭價格上周已經飆到最高點，不太可能再往上爬，加上進口蒜頭很快就能放行，能賣的都盡快賣出，是否「囤積」應查明。雲林縣府表示，希望司法機關毋枉毋縱。

(中時 )