大陸人氣男星黃子韜（TAO）曾是韓團EXO的成員，出生更是富貴，老爸黃忠東曾自曝在青島擁有200多億人民幣(約855億台幣)的資產。然而今(11日)卻傳來不幸消息，黃子韜所屬「龍韜娛樂」證實創辦人黃忠東病逝，享年52歲。

黃子韜父親今日被證實病逝，享年52歲，經紀公司的聲明透露黃忠東在與病痛折磨的期間，依然敦促鼓勵家人親友盡心本職、樂觀向上，對於黃忠東的病故，哀痛至極，也將尊重家屬意願，喪事一切從簡。

更有陸媒爆料，指黃子韜父親生前罹患胰臟癌，由於此類疾病通常發現已是晚期，救治機會很小，因此才會這麼突然過世。

「我青島的公司200多億資產，我在那幹董事長兼總裁，北京霧霾這天氣，我跑這裡管著你這小公司。」黃忠東生前對兒子的演藝事業盡心盡力，甚至願意放棄自己事業，來全力支持兒子，他曾說自己在青島擁有4、5間房子，吃的住的都比這舒服，為什麼會過來？不就為了黃子韜。

而今年7月，黃子韜父親更在微博寫下：「不知不覺，龍韜娛樂已經兩歲了，像個捧在手心裡慢慢長大的孩子。2018年的今天一切從零開始，兩年來，遇到過挑戰，也遇到過行業寒期，但更多的是欣慰和喜悅，欣慰龍韜家族的穩步成長，不管是藝人孩子們，還是龍韜參與的專案，都有了響亮的成果。感恩陪伴龍韜一路成長的朋友們和海浪們！無論一年兩年，十年二十年…龍韜娛樂會繼續開花結果，步履不停！」成為他生前最後一條訊息。

(中時新聞網)