台灣優紙提供辨識真偽的方法。（台灣優紙公司提供）

偽造口罩爆不停，彰化口罩生產大廠台灣優紙公司也遭到仿冒，中檢查獲漢賓公司負責人黃漢忠涉嫌重大，聲押獲准，其實早在5日，黃漢忠就到台灣優紙公司，向董事長許嘉芬說「對不起，有部分口罩盒子不小心印到貴公司的名稱」當時，調查人員正在旁，黃漢忠以為大事可化小，巧料是自投羅網了，讓調查人員查獲這起冒牌貨。

台灣優質董事長許嘉芬表示，台灣優紙是口罩國家隊，先前被被網路瘋傳因為口罩外銷到美國，被退貨上億片，被求償歇業的謠言，更有謠傳是進口中國口罩，謠言嚴重影響到商譽，5日台灣優紙公司舉行記者會，調查人員到公司調閱相關資料。

好巧不巧，黃漢忠還大方走進來，不知道許嘉芬旁邊站的就是調查人員，還把她拉到一旁，對不起有部分口罩和子，印到貴公司名稱，調查員也驚覺，台灣優質不僅被瘋傳謠言，還被擴大仿冒。如今漢賓被起底，台灣優紙調出當初對話監視器畫面。

台灣優紙也算是口罩生產大廠，有23條生產線，不加班，每天生產70、80萬片。也被仿冒了，讓消費者震驚又氣憤，無良商人為了搶錢，信用、名譽，什麼都不顧。

台灣優紙公司總經理黃柏銘指出，今年3月起黃漢忠陸續購買少量的口罩與盒子，沒想到是拿回去仿冒。怎麼辨別真品與仿冒品除了在盒子上，真品外盒草原圖案有許多白點、字體和圖案較淺，仿冒品沒有，在口罩上，真品口罩Made in Taiwan鋼印在側邊，仿冒的鋼印則印在口罩上。

台灣優紙今天也再次發表聲明，比紹身為口罩國家隊的一員，向來積極配合政府防疫政策，產線約有近五成的醫療級口罩產品被政府徵用，技術及產量皆有高度水準。卻有部分不肖有心人士透過網路通訊軟體等方式，惡意炒作散布本公司口罩產品遭美國退貨恐歇業、用中國製口罩充當臺灣製口罩等謠言，本公司前已鄭重否認，並委請律師協助聲明澄清。

台灣優紙表示，現在竟然仍有不肖人士持續惡意攻擊本公司有代工廠、預收現金等不實謠言，企圖詆毀本公司聲譽及員工士氣。對此離譜行徑，已透過管道逐一蒐證保存，如仍有惡意中傷本公司聲譽者，本公司定將依法訴追造謠者之法律責任，絕不姑息。

(中時 )