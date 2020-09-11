20200911中天新聞 驚！ 怪男闖女僕店狂「驅魔」

台北市一位怪男多次闖入女僕店，舉止異常且不停碎念11字魔咒「奉耶穌基督之名魔鬼離開」等語，更一邊擺出電影「鋼鐵人」發出攻擊時的招牌姿勢，在胸前平舉右手並以掌心示人，嚇得店員不停尖叫。店家不堪其擾便報警，警方接獲報案後積極介入處理中。

據了解，這位46歲的林姓「驅魔男」已多次侵門踏戶騷擾女僕店，更在10日下午時，衝入位於西門町的女僕餐廳，一進門就對著超萌女僕店員工大喊「奉耶穌基督之名魔鬼離開」，還嚇人的擺出電影「鋼鐵人」的招牌攻擊姿勢，在胸前平舉右手，以掌心示人，一旁女店員嚇得抱頭尖叫，更有女僕拿起長棍死命抵擋林男再向前靠近，場面超失控。

店長見林男在店內大鬧，氣得對其大喊「我要報警了」，林男的同行友人才趕緊護住他，更一邊安撫地問林男「你怎麼了，剛剛好好的啊！」隨即將他拉出店外，他才悻悻然的離去。店長也立即前往警局報警，警方接獲通報後也將通知林男到案說明。

據悉，林男疑似是愛慕女僕店中的店員「小愛」，但找不到小愛就開始鬧脾氣。經營女僕店的許老闆事後接受媒體訪問提到，林男當時表明想等店員下班。店家甚至因為林男曾多次闖入店內鬧事，而在玻璃門上加裝鎖頭，防止他擅自闖入。

(中時新聞網)