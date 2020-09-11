有關三支箭，比較嚴重首要當推美豬美牛的問題，明年一月一日就要開放，未來加工食品要如何查驗？且會不會跟口罩一樣，標示了也沒用？陳時中表示「兩種情況不同」，不能一起比較。

衛福部長陳時中今天晚上上電視政論節目接受主持人周玉蔻的專訪，談到美豬牛的問題，作家溫朗東問未來美豬要如何查驗？

陳時中表示，未來包裝當中混了多少種肉，都要標示，會從中盤商等總量掌握後，根據原料進口的量來核對，不用幾十萬家去看，因為一定會流向到一個地方。

至於人力？陳時中表示，資訊系統做好不會多花很多人力，一年就是一萬多公斤，很難進口到很多地方，經過宣傳後，縱使想用的廠商可能也不想用了。

豬肉乾、肉鬆以後都要標示來源國、原產地，都會去查進貨，進到任何一國的都會要求要查，會有明確的目標，未來都要強制標示。

溫朗東質疑，衛福部是否要用更先進的標示系統？陳時中表示，科技方式都有相關計畫研議中，標示看似容易但牽涉的事情很多，我們不敢大意，除了要去市場示範吸收大家經驗。

陳時中說，今天開始已經針對通路廠商、販賣的公協會要怎麼做可以讓可行性示範，並強調有三個月的時間把磨合做好，衛福部虛心受教。

但口罩一開始因為很緊急，料都不夠了，陳時中坦言，「所以沒有想到，確實沒想到有人會這樣。」

陳時中強調，口罩和美豬的標示不一樣，美豬「這是一開始就要做好，兩件事是不一樣的情況。」沒辦法這樣講。

至於未來中央和地方自治法，衝突時怎麼做？陳時中說，法治很清楚，食安是全國通用的事物，應該要同一個標準來做。大法官738號解釋並沒有食安，食安的法規已經訂定，地方自治法規就要跟著修訂。大家說0檢出沒有錯，1月1日就要依據新法規來做。

(中時 )