網路搜尋龍頭谷歌（Google）和社交平台推特（Twitter）分別在周四表示，在11月3日美國總統大選投票日之前，會不斷採取額外措施去阻止有關大選的假訊息，和故意誤導選情的帖文等四處散播。

推特表示計劃更積極地，把跟大選有關的具爭議或誤導性訊息，給用戶標示出來或移除掉。谷歌則主動審查更多在搜尋上所出現的自動完成建議的內容，以避免選民被誤導。

推特表示從下周開始，就會根據其公民誠信政策，去標示或移除更多可能破壞公眾對大選信心的錯誤或誤導性內容。

推特還會擴大誠信政策的執行範圍，以鎖定更多特定內容，因為外界預期新冠肺炎疫情，讓民眾以郵寄選票方式投票的人數之多將是前所未見，這會令點票時間變得更長，從而增加民眾注意到假訊息的機會。

推特這些做法會影響到用戶，在大選結果正式宣布之前，不能隨意發文表示包括誰勝選，被篡改而未經證實的點票數字，使大眾對選舉公正性失去信心的文章，或亂解讀跟大選有關的法令條文、官員與機關的不實與誤導性訊息。

推特強調，雖然會加強標示或移除不實訊息以阻止其繼續散播，但如果有用戶本來就追蹤發文者的帳號，就仍然可以看到那些訊息並做出回應。

谷歌的自動完成建議功能，本來會預測用戶在搜尋時可能想看到的內容與連結，但為因應大選而改變做法後，就會移除自動完成建議的部份預測功能，使搜尋時不會預測用戶可能想要看到支持或反對某總統候選人和其政黨。

谷歌還會審查那些跟投票方法與要求有關的內容，不會讓自動完成建議產生出像可以用電話投票等內容連結。但谷歌強調若用戶親自輸人搜尋這類內容時，相關的連結還是會顯示出來。

(工商 )