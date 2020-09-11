9月向來是美國企業的發債旺季，今年又逢新冠疫情大流行，聯準會為撐經濟大行寬鬆，美企無不利用此超低利率環境狂發債，這個月美國的企業債市場想必熱到發燙。

據美國銀行全球研究部（Bank of America Global Research）資料，本月截至9日為止，美國投資級企業債發行額467億美元，其中出現單日發債213億美元令人咋舌。去年9月的投資級企業債發行額達1,062億美元。

本周大手筆發債的，包括摩根大通發行10億美元綠色債券，其他加入發債行列的還有谷歌母公司Alphabet、信用卡巨頭Visa等。

9月一向是美國企業蜂擁踏入債市籌資的月份，無非是想趕在感恩節前，也就是年終交投淡季之前籌到最多財源。

尤其今年新冠疫情橫掃全球，央行為刺激經濟大動作降息之下，企業債市火熱程度更甚以往。今年迄今，美國投資級公司已發債1.5兆美元創新紀錄。

許多債信評級高的企業，即便槓桿水位已達歷史高峰，但聯準會祭出空前刺激措施，以助經濟度過疫情難關下，大企業沒有理由不趁此借貸成本超低的機會拼命發債。

投資級債券供應商杜邦資本（DuPont Capital）投資組合經理瓦特（Wendy Wyatt）指出：「今年9月非常忙碌。」雖說9月的發債熱度，可能不及爆發恐慌性發債的3、4和5月，但瓦特從近來的趨勢來看，對本月企業債市活動仍樂觀看待。

而這波在疫情推波助攔下的企業發債熱，負責安排發債的投資銀行堪稱大贏家。

根據國際分析機構Coalition，今年上半投資銀行的營收，較去年同期躍增32％至1,016億美元，創下2012年上半以來新高。

(工商 )