英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）攜手牛津大學研發的新冠疫苗，因受試者出現不良症狀，全球臨床試驗緊急喊停，但英媒報導疫苗可望於下周恢復試驗。AstraZeneca執行長索西歐（Pascal Soriot）也喊話，有信心在年底前拼出成果。

索西歐在周四的線上記者會上指出，疫苗研發進度的時間表，取決於試驗對象的安全評估進展到什麼地步。

但他仍預期，可望在年底前將試驗數據呈交主管機關申請批准。他告訴記者：「在今年底到明年初之前，我們還是看得到疫苗問世。」

索西歐於周三的電話會議私下告知投資人，在第三階段臨床試驗中產生不良反應的，是英國一名女性受試者，她施打疫苗後出現脊髓嚴重發炎的神經系統症狀，稱作「橫貫性脊髓炎」（transverse myelitis）。

索西歐表示，對該名出現症狀的受試婦女，阿斯特捷利康還未有診斷結果，尚需做更多檢驗測試，這要花點時間。

有關英國受試者引發的疫苗潛在安全疑慮，正交由一獨立調查委員會審查，致使第三階段試驗暫停。在叫停之前，阿斯特捷利康聲稱下個月應該就會得出充分數據，提交給主管機關核准疫苗上市。

據牛津大學發言人指出，英國的疫苗研究曾在7月間中斷，牛津並未透露太多細節，僅稱這段插曲沒有後續隱憂。

不過資料顯示，研究暫停也是因受試者出現橫貫性脊髓炎症狀。對此阿斯特捷利康周三澄清，之後確認該名受試者是多發性硬化症（multiple sclerosis）與疫苗無關，隨後恢復疫苗試驗。

被國際寄予厚望的牛津新冠疫苗出狀況，世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米納坦（Soumya Swaminathan）10日在日內瓦指出，這無異是敲響一記「警鐘」，意味疫苗研發起起伏伏在所難免，大家應有此心理準備，但研究人員無須為此沮喪。

(工商 )