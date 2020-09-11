陳傑憲觸身球還是界外球

中信兄弟昨日出現本壘改判爭議，今日重整旗鼓到台南球場踢館統一獅，但又出現陳傑憲觸身球提出挑戰後仍判定是擦棒球的爭議，不過並沒有影響戰局，德保拉7局僅失1分，拿下本季第12勝、暫居投手三冠王，加上打線加持，7局一舉攻下7分奠定勝基，最後兄弟以12比2大勝獅隊。

此戰德保拉一夫當關，僅在第1局被吳桀睿敲出陽春炮而失1分，接下來2到7局讓獅隊一籌莫展，連掛6顆鴨蛋，主投7局僅被敲3支安打、失1分，另有7次三振、3次保送。

兄弟打線則在前2局就有所發揮，獅隊先發洋投猛威爾首局挨了周思齊2分炮失分，2局上半連丟2保送後，陳文杰、岳東華連續安打，再添2分。

兩隊比分在7局上半拉開，猛威爾主投6局被敲5支安打、失3分，另外控球不太穩，有多達5次保送，投完6局退場後由王鏡銘接手，沒想到卻出現災難，他一人次都沒解決，連被敲4支安打、1次保送，留下滿壘殘局退場後，接手的江承峰也無法止血，兄弟在此局攻下7分大局，王鏡銘有6分責失。

判決爭議出現在5局下半，德保拉面對陳傑憲丟出近身球，陳傑憲當場彈開，主審第一時間判定是界外，獅隊提出挑戰後仍沒改判，不過陳傑憲被攝影機拍到手有紅腫。

最後兄弟以12比2大分差擊敗統一獅，德保拉拿下本季第12勝，同時自責分率3.63、146次三振都是聯盟第一，躍居投手三冠王。此外陳文杰單場5支4，貢獻3分打點獲選為單場MVP，也是他首度單場4支安打。

(中時 )