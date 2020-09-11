現年52歲的比利時藝術家黛芬妮‧波爾（Delphine Boel），在經過7年司法奮戰，終於證明自己是比利時遜王亞伯特二世的親骨肉後，這位流落民間的公主透過律師表示，希望討回屬於自己的王室頭銜，使用親生父親的姓氏，並且享有一切應得的王室成員權益。法院將在下月29日宣布結果。

戴芬妮的母親在1960到70年代，與亞伯特有婚外情，她童年時期曾與生父共處。超過20年前，她就開始尋求認親，但要求都遭拒絕。2013年，她開始打官司證明親子關係，去年秋天，上訴法院裁定，撫養她長大的父親波爾並非親生，並且指示專家比對黛芬妮和亞伯特的DNA。

由於法院揚言，現年86歲、已在2013年退位的亞伯特，若不提供DNA比對，每天都要被罰5千歐元，他只好同意提供唾液樣本，最後也證實了兩人的親子關係。

戴芬妮的律師表示，她只是希望能得到與亞伯特其他孩子相同的待遇，「頭銜屬於她，就像亞伯特其他孩子也擁有頭銜，我的當事人無意要求比其他孩子更多的待遇。」不過亞伯特的代表指出，頭銜一事不該由法院裁奪，而是王室。

(中時 )