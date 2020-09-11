中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受民視專訪，節目來賓、國民黨議員葉元之指出，行政院長蘇貞昌很常欺負陳時中，出包了也拉陳時中一起，是否是為了女兒選台北市長的緣故？陳時中為此緩頰，政黨不是鬥爭關係，在院長的領導下，政府是一體的。

葉元之指出，先前推動紓困時，蘇貞昌叫大家去區公所領，區公所的人被民眾罵，原來是蘇貞昌好大喜功，出事之後還拉陳時中出來道歉。

葉元之抱不平說，明明錯在蘇，但陳時中也被拉出來，是否是跟蘇貞昌女兒也想選市長？蘇貞昌先前還說陳時中不要跌倒，要好好走。對此，陳時中表示，政黨之間是競合關係，不是鬥爭關係，在院長的領導下，政府是一體的。

然而，蘇貞昌事後卻表示「不要跌倒」那句話不是針對陳時中。主持人周玉蔻為此問及，蘇是即興來的，不是針對你？那為何又說儘量避免受到傷害？陳時中說，那不然我要怎麼回答？主持人再問，蘇說不是針對陳時中？他表示，當然啊。

(中時 )