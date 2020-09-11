台灣的治安相較多國起來算是非常良好，但日前就有網友抱怨，自己在台灣最常被偷的東西就是「雨傘」這項民生用品。就連他在台灣的法國好友也抱怨：「我被偷了3次！」

原PO在《Dcard》上以「台灣人最常偷的東西」為題表示，台灣的治安素來以良好聞名，是「手機錢包放在桌上，離席一段時間也不會被偷的那種。」日前他向法國好友抱怨自己包包被偷了，朋友還笑說，「妳大概是全台灣唯一被偷過東西的人吧！」連法國好友都深信台灣的治安良好。

就在某個下大雨的傍晚，原PO和其他好友相約去飲料店喝珍奶聊天，大約2小時過去，走出店外要尋找自己的傘時卻發現竟然被偷了，事後他向法國好友訴苦，原以為會像上次那樣被取笑，怎料法國好友卻生氣的說自己在台灣，「已經被偷3把傘了！」原PO也呼籲，「大家不要隨便亂拿別人的傘啊，主人會很傷心的」。

貼文發出後吸引4千多人按讚，近5百則回應，更有苦主表示機車上的「抹布」也很常被偷，更有人笑稱，「雨傘的設計核心是遺忘」。其他網友也分享被偷過的東西，「我被偷過拿波里桶餐」、「我被偷過泡芙」、「我還被偷二手腳踏車呢」、「我大學被偷了兩台腳踏車」、「放在門口的新運動鞋」、「我被偷過喝一半的飲料。」

(中時新聞網)