前總統府發言人丁允恭被爆劈腿多女，還在高雄市新聞局長任內，在辦公室內翻雲覆雨，引起輿論譁然。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，此事有涉及公領域的部分，一定要追查到底，並痛批丁允恭的行徑十分可惡，「是典型的渣男」。

王世堅11日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，丁允恭事件涉及公領域的部分一定要追查，而監委紀惠容也已經申請立案調查，紀惠容過去長期關注婦女和兒少權利，不會隨便辦，一定會讓案情水落石出，還被害者公道。同時，王世堅也認為，監察院長陳菊並沒有包庇。

接著，王世堅提出3點看法來評論丁允恭事件中的問題：

第1點，這個事情有公器私用，和假公濟私的部分，比如他用局長室做那種事就是公器私用；而他用權勢去騷擾對方，這就跟公領域有關。

第2點，兩性關係講求好聚好散，尤其男性應該保護女性，讓對方有尋求第2次幸福的機會，保護她都來不及，怎麼還去騷擾對方，王世堅直批，「我覺得這是很可惡，這就是典型的渣男。」

第3點，關於強迫墮胎，王世堅直言基本上這已經違法了，這當然是必須要追查的事情。

王世堅說，撇開私領域的部分，他們是不是過去有男女感情，那是私領域，但王世堅認為，「風流跟下流是截然不同的，丁允恭確確實實是渣男、是下流」，涉及和他公權力、職務有關的，這一定要查要徹查。

(中時新聞網)