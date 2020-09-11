全球供應鏈正在變異、重組，沒有任何業者可以獨贏，除非認真攜手異業、串接各方資源。今（11）日就有民間自發的產學合作搭建整合平台浮出，工具機龍頭友嘉集團和東海大學智慧轉型中心共同發起「Re!Chain 計畫」，以《臺灣鍛鍊》的精神與執行力，倡議業者把臺灣發展成為全球智慧供應鏈最佳的中心，也就是將台灣作為整合技術、資訊、市場、人才的「全球戰情中心」。

Re!Chain的構想，由東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元與友嘉集團率先提出。黃齊元表示，Re!Chain計畫的中文《臺灣鍛鍊》，取其「鍛鍊」的強化、提升之意，使臺灣企業經過產業鏈重組，應對「斷鏈」之後的世界局勢。

「斷鏈」是新冠疫情今年1月底自中國大陸武漢地區爆發後，各地製造業供應鏈發生前所未見的零件供應中斷現象。而在此之前，2018年以來中美貿易紛爭也迫使原本緊密合作的全球供應鏈開始脫鉤。黃齊元指出，戰略物資的風險評估愈受重視、紅色供應鏈逐漸成型的當下，全球製造業的供應鏈移轉成為顯學，企業必須朝向多元供應鏈的方向進行布局。

今天公開的聯盟平台以臺中為中心，黃齊元指出，能以此整合全臺最大的製造業聚落，Re!Chain計畫一推出即獲得臺中市政府及產業界的高度重視。經濟部工業局長呂振華今天也親自與會，鼓勵更多業者投入這個課題，有兩大非常適合的條件，其一是台灣製造業具有國際競爭力，其二從中區出發，往外到全國、邁向全球，工業區可以作的更扎實，中部也是機械業的重鎮，產業能因此發展的更深。

臺中市經發局長張峯源、中部工業區理事長聯誼會會長陳永豐、臺中工業區理事長陳克璟、臺中工業區理事楊昆南，都力讚Re!Chain「組產業聯盟打世界盃」的願景。未來臺中市政府、東海大學及臺中五大工業區將實現產官學的高度整合，一同發揮「臺中挺臺灣、臺灣挺世界」的力量。

(工商 )