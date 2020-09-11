英國與日本11日達成原則性貿易協議，該國99％出口至日本的商品皆享有免關稅待遇，此為英國脫歐後首個談妥的自由貿易協議。但該國與歐盟間的脫歐貿易談判持續卡關，令市場對於英國在年底過渡期結束後恐無協議脫歐的擔憂升高。

英國貿易部周五宣布，英國與日本已達成自由貿易協議，但此協議仍須經過雙方國會批准，預計於今年底生效。透過此協議，英國與日本間每年貿易額可望增加152億英鎊（約195億美元）。

另一方面，英國與歐盟在脫歐貿易談判意見分歧，甚至傳出歐盟近日開始加強準備工作，以因應英國無協議脫歐的可能性。雙方爭執重點在於英國本周稍早提出的「內部市場法案」（Internal Market Bill），此案目的在於修正脫歐協議裡關於北愛爾蘭的規定。

但此法案引起歐盟不滿並痛斥違反國際法，同時下達最後通牒要求英國在本月底前撤回提案，不料遭到英國政府斷然拒絕，導致雙方貿易談判增添變數。

(工商 )