前鎮氣體外洩事件一傳出，警方就在現場封路。（柯宗緯攝）

市長陳其邁晚間5點40分抵達現場坐鎮指揮。（高市府新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

氣體外洩現場、「無障礙之家」一度緊急疏散近百名住戶，人心惶惶。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

氣體外洩事件下午3時38分就發生，消防局在媒體群組直至5時37分才簡短回應，之後更長達3個小時完全沒回應，最後僅於晚間8時51分簡短回答「119指揮中心收到，感謝媒體先進的意見」。（取自高市消防局媒體群組／袁庭堯高雄傳真）

高雄市前鎮區11日下午傳出乙烯外洩，歷經6小時封路處置，所幸未釀災。但事發當下消防局「救災即時通報系統」長達2小時未對媒體披露救災資訊，被質疑是市府刻意掩蓋、封鎖消息。大高雄新聞記者公會晚間發出聲明，呼籲市府各局處尊重媒體第四權監督角色，消防局對媒體也應承諾資訊公開。

大高雄新聞記者公會質疑，氣體外洩現場傳出異味、通報時間約為下午3時38分，市府卻在5時21分才發布臉書、LINE訊息公布，中間近2個小時期間，高市消防局「救災即時通報系統」完全無此訊息，形同封鎖重大公安意外資訊。

媒體記者得知意外訊息，下午5時37分向高市消防局詢問，相隔16分鐘，消防局只貼出臉書公告截圖，除了強調「翠亨北路高市社會局無障礙之家附近疑似異味，市府相關單位處理、管制中」之外，並未提供更深入的資訊，完全漠視媒體採訪工作。媒體隨後也要求消防局說明外洩最新訊息，但消防局更長達3個小時完全沒回應，最後僅於晚間8時51分簡短回答「119指揮中心收到，感謝媒體先進的意見」。

大高雄新聞記者公會表示，2014年高雄氣爆後，管線安全備受外界矚目，如今高雄再度發生乙烯外洩意外，市府若能與媒體合作，立即提供正確的現場訊息，經由媒體公開傳播，有助於引導市民避開危險區域、並即時掌握相關單位處置進度。

據了解，乙烯為石化原料，不小心吸入可能產生意識昏迷等現象，外洩更可能引發爆炸。鄰近的「無障礙之家」更一度緊急疏散近百名住戶，人心惶惶。

大高雄新聞記者公會強調，肯定市府警消人員、環保局、經發局等相關單位辛勞守護市民安全，但媒體報導正確資訊，也應是維護安全的協同網絡重要一環。基於促進市府與記者友善溝通，特別提出兩點呼籲：

一、市府各局處應尊重媒體第四權監督角色，友善互動，共同捍衛高雄城市發展與市民生命、財產安全。

二、消防局應正面承諾，確保救災即時通報系統發揮功能，任何救災、救護案件必須即時呈現，以便媒體記者善盡職責，維護市民知的權利。

(中時 )