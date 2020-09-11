關鍵字：中國外交部，美國務院，駐美使領館，限制措施，正當必要反應，反制具體措施，外交照會，駐華使領館，駐香港總領館，高級外交官，對等限制

中國外交部發言人11日針對中方9月3日批評美國務院，對中國駐美使領館及其人員活動進一步採取限制措施，表示將根據形勢發展作出正當必要反應一事，發布反制的具體措施，強調中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其高級外交官與其他所有人員的活動，採取對等限制。

中國外交部官網11日晚間在「發言人表態」欄目針對記者提問答覆，正如中方9月3日指出，去年10月以來，美國務院對中國駐美使領館及其人員在美正常履職多次出台限制措施。美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

發言人說，為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。

發言人認為，必須指出，中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應。中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往。中國再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。中方將根據美方行動作出對等回應。

(中時 )