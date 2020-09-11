大陸軍機連續2天不斷侵入我西南方海空域，我國防部與外交部兩部10日連續開記者會，國防部副部長張哲平呼籲北京「不要再當麻煩的製造者」。前民進黨立委沈富雄直指，我們兩部會用的語言非常制式、也非常不靈活。

沈富雄在政論節目中表示，國防、外交兩部先後開這樣的記者招待會，非常的官方，用的語言也非常的制式、非常的不靈活。而且指大陸是麻煩製造者、這個對大陸沒什麼效果，大陸只要輕輕回一句話說「你才是麻煩製造者」，兩個就抵銷了。

沈富雄表示，中美台大三角的關係，那你看中美，一個反美、一個反中，這是修昔底德的陷阱。所以 他們兩個自己會處理，這是戰略的問題、是實力比拳頭大小的問題。

沈富雄指出，國防、外交兩部的記者招待會是針對大陸的飛機，我國防、外交兩部說大陸是麻煩製造者，但它真的有製造麻煩嗎？它製造的麻煩，是讓台灣的軍方疲於應付。但我們是處變不驚、莊敬自強，我們哪有麻煩，一點麻煩都沒有。他認為軍方跟國防部、外交部，應該講你北京現在所採取的行動，沒有辦法達到你預期中想要達到的目的，反而會適得其反。

(中時新聞網)