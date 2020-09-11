男女生交往，熱戀時期肯定相當甜蜜，但如果在公眾場合，還是得克制一下兩人的慾望，畢竟不是大家都想看情侶「過分激情」，有位網友搭乘台鐵區間車，目睹一對擁抱的年輕情侶靠在車門邊，女生面對車門、男生則是面對車廂，但男生的手似乎伸進女生褲裡做奇怪動作，影片曝光後，網友傻眼直呼「好丟臉」。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段影片，標註「褲子裡的小松鼠」，影片拍攝地點是台鐵區間車車廂，只見一對年輕情侶，互相擁抱、靠在車門邊，當時車廂裡也有不少乘客，兩人忘我的擁抱愛撫，讓原PO嚇到的是，男生似乎將手伸進女生褲子。

從影片中，可以看見背對車廂乘客的女生，褲子底部「規律起伏」，隱約可以看到手指形狀，兩人越來越激情、越抱越緊，完全不管車上還有許多乘客。

影片曝光短短30分鐘，吸引3000多人觀看，網友紛紛留言「真的太誇張」、「我到底看了什麼」、「好險沒拍到女生臉，不然老爸會氣死」、「他屁股很餓，一直在嚼內褲」、「男生的臉怎麼了」、「拜託開房間好嗎」。

(中時新聞網)