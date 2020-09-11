全美種族歧視抗議愈燒愈烈，這把火也延燒到大學。南加大（USC）商學院教授派頓（Greg Patton）上課時介紹各個文化裡如何在溝通時善用停頓，他舉了中文的「那個」（Neh-ga）一詞為例，結果學生聽成歧視黑人的「Nigger」（黑鬼），導致派頓被撤換，無法繼續教這門課。但校方強調，派頓並未被停職，仍可繼續教授其他課程。

根據有線電視新聞網（CNN）報導，南加大商學院教授派頓8月2日利用Zoom進行網路授課，介紹不同文化裡，講話碰到停頓時，會用什麼詞來過渡。

視頻上，派頓說，中國人習慣說「那個，那個，那個…」，他把「那個」發音為「Neh-ga」，並重複說了三次，結果引起非裔學生不滿，認為聽起來很像nigger（黑鬼）。

因為一些學生強烈反彈，商學院不得不向學生道歉，並停止派頓繼續授課。院長葛瑞特（Geoffrey Garrett）說：「可以理解，一些學生對此感到非常痛苦與不滿，為此我深表抱歉。教授在課堂上使用的字眼若邊緣化學生、傷害學生的心理安全感，絕對是不容接受。我們一定要加以改善。」

後來該課改由另外一位教授上課。

派頓堅稱自己沒有惡意，在給學生的一封電子郵件中說：「他沒有把那個中文詞跟任何英語單詞聯繫在一起，當然也不涉及任何種族歧視。」

他說自己沒有意識到，說者無心，聽者有意，有的人會根據自己的生活經驗來判斷。

派頓在南加大馬歇爾商學院任教已20多年。是USC中美研究院的成員，曾在上海交通大學教授過幾門課程。

(中時 )