中職樂天桃猿11日出戰富邦悍將，桃猿先發投手王溢正拿下本季第8勝，投滿6局並送出5K、只失2分，在6局時靠隊友林承飛轟一支陽春砲振奮紅衫軍，助桃猿超前比數外，也讓王溢正能更穩定軍心，最終桃猿以7：4擊敗悍將。

王溢正6局只失2分，其中1分由悍將高國輝在5局時轟出本季第20支全壘打，讓悍將追平比數，幸好6局時桃猿林承飛也敲一支左外野方向的陽春砲，回敬在左外野守備的高國輝，成功扳回氣勢也助桃猿領先，讓王溢正在投球時更加穩定。

王溢正拿下本季勝投，他表示，心情很振奮！因前幾場身體不受控，導致球路不穩定，他說：「上季投球的感覺很陌生，今天的掌控能力還算不錯，有找回投變化球的規律。」桃猿總教練曾豪駒表示，王溢正到下半季前幾場球速都出不來，這場很穩定表現不錯！此戰王溢正最快球速達147公里，上次拿勝投是8月7日，相隔1個月再奪勝。

(中時 )