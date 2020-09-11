前總統府發言人丁允恭爆發醜聞，陳菊表示沒收到丁前女友寫的陳情信。網路觀察家「宅神」朱學恒表示，他看過之後覺得「字字血淚」。

朱學恒在談話性節目《國民大會》中質疑陳菊看過陳情信，因為是長輩請託，應會現場打開來看。不過，陳菊已澄清說她並沒收到陳情信，也不知情。

朱學恒表示，這封信是男友跟Y女一起寫的，寫的很簡單，他們遇到了一個難題，這個難題全台灣應該只有您能夠幫助我們。我們被騷擾，騷擾我們生活的人是貴府新聞局長。他以各種管道、手段、謠言、權勢，對我與女友進行打壓，我跟女友都是媒體基層跑線的人，新聞局長這種權位，我們實在不知道該怎麼辦。所以拜託您遏止他繼續對我與女友的人生造成破壞與傷害，不乞求您對他有任何處分，你跟他講，放我們有一條生路。

朱學恒透露，有朋友跟他講，丁允恭每次分手都會鬧，沒有和平分手這件事，除非我拋棄你，否則他就會鬧、就會糾纏。在這種狀況之下，女方是媒體從業人員，對方可是菊姐最疼愛的愛將。

(中時新聞網)