前總統府發言人丁允恭被爆劈腿多女，還在高雄市新聞局長任內，在辦公室內翻雲覆雨，引發各界批評。而曾是政治記者台北市議員鍾沛君，這兩天也被媒體、親友問到，政治人物到底都和記者怎樣互動，11日她更爆料，有以前的媒體同業告訴她，現在綠營放話要來弄她了，讓她十分傻眼。

鍾沛君日前在臉書上表示，Y記者曾輾轉託人找陳菊主持公道，但她低估了丁允恭在陳菊心中的分量。並指出，在這個高層丁允恭有高高層陳菊保護的世界，在那片無法可管的絕望汪洋，Y記者選擇找上週刊，這是玉石俱焚的兩敗俱傷，但似乎也是撕下丁允恭那個斯文面孔的唯一方法。

鍾沛君11日在政論節目《新聞深喉嚨》中，除了分享這些事情並發表看法，還加碼爆料說，她今天來上節目前，收到過去媒體同業傳來的訊息，說綠營已經在放話要弄她。

鍾沛君指出，對方甚至還告訴她是誰、在哪個群組裡，開始講她個人的不經證實的一些八卦，鍾沛君直言，「可怕的點就在這，我已經是民意代表不是媒體，我是監督官員的人，可是返過頭來，他居然還想透過這種方式給我壓力」。

鍾沛君說，回過頭去想，如果你是線上的記者，你主跑的對象乃至整個市政府是這種態度在對你，你會不會覺得記者這條路幹不下去了？會不會心生畏懼，該講的、想講的不敢講了？

(中時新聞網)