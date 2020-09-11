高雄市前鎮區翠亨北路11日發生石化管線乙烯外洩，市長陳其邁也趕往現場關心狀況。臉書粉專不禁說，攸關民眾生命安全的工安事件，卻姍姍來遲，如果換做是前市長韓國瑜在任，綠粉們還會如此一片祥和嗎？
臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，攸關民眾生命安全的工安事件，竟姍姍來遲，下午3點多已經接到通報，快要6點才到現場，人家都已經疏散完畢，是衝現場作秀嗎？之前台北大火，台北市長柯文哲晚了3個小時到現場，綠粉們集體叫得好像柯市長應該去參加滅火一樣；怎麼今天綠粉們如此安靜，還兼造神說好棒棒？
粉專也不禁說，今天如果換做是韓市長在任，你們還會如此一片祥和嗎？怎麼前鎮議員陳致中，不用出來質疑市府慢半拍嗎？
有網友表示，「如何跟韓市長比速度及處理事情。」、「他是去按摩還是在睡覺？！或者在幫人慶生，唱卡拉OK？！」、「邁邁心裡OS：這時候韓市長在有多好...」。
(中時新聞網)
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