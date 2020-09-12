台灣人究竟有多愛買保險？可能超乎你我想像！根據統計，去（109）年國人投保率破250％大關，滲透率位居全球第一，平均每人有3.3張保單、高於全球平均2.3張及全亞洲平均2.2張；不過，儘管每人買了不少保單，因此而認為已獲得足夠保障的比例卻低於全亞洲平均，其中不乏仍搞不清楚自己為何要買保險或是到底買了哪些保險……，這是否也正好說中你的心聲？小花平台提醒你，在自掏腰包買保險前，先捫心自問下列3個問題，以釐清個人買保險的動機和目的，以免事後才後悔買貴了、早知道不要買……。

Q1、買保險真的很重要？

在回答這個問題前，不妨先思考一下，關於生、老、病、死4大風險，你最害怕哪一個？其實，不論是「走得太早」、「活得太老」、「錢存得太少」或是「想走卻走不掉」，都有可能為自己與家人帶來不可預知的風險；要回答這個問題：「買保險真的很重要？」端視個人財務狀況能否承擔眼前當下乃至於未來的財務安全！

買保險真的很重要？當然重要！

小編提出先前小花平台曾經報導專題：「看《與神同行》反思：不買保險恐墮入『天倫地獄』」，從「如果早知道」、「不要後悔」觀點切入進一步思考：面對突如其來的人生意外，不論是疾病、傷害事故甚至死亡，在生理、心靈、金錢上可能都是無以復加的嚴重打擊，此時如果有了保險的後層防護，把自己照顧好才有餘力顧及家人，也不致如影片中墮入「天倫地獄」！

Q2、你認為要買多少保險才足夠？

在回答這個問題前，首先要思考的是，在不同的人生階段，其人身保障額度應該及時靈活地做適度調整；舉例來說，兒童與成年人的風險保障需求自然不能一概而論，不同年齡層選擇保險的側重點也不一樣，最重要的前提是，該買的保障一定要買夠，千萬不能省！

究竟要買多少保險才足夠？

(中時新聞網)