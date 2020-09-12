台灣人愛買保險，平均每人手上持有超過3張保單，你曾否想過：保險公司倒閉了該怎麼辦？保險會不會白買了？其實國內的保險業甚少出現「倒閉」一詞，綜觀台灣自民國36年由國人自辦第一間保險公司發展至今，目前僅有民國59年時，國光人壽曾經面臨破產危機；不過，當時旗下原保戶保單都轉由其他保險公司承接，諸如：國泰人壽、新光人壽等，原保戶基本權益並未受到任何損害。

以國光人壽的實際案例為例，保險公司如果經營不善，最差時可能會有下列3種情況：

情況1、撤換公司負責人：雖然老闆換人了，保戶基本權益仍維持不變。

情況2、公司改組或是轉讓：由其他保險公司接手經營，保戶基本權益仍維持不變。

情況3、宣布停業或是解散：委託「保險安定基金」，宣佈接管後，再由保險安定基金出手找買家。

「保險安定基金」是有條件理賠、並非全額給付

一般來說，保險公司會以「再保險」或是「保險安定基金」方式，避免一旦發生重大事故時，保險公司無法承擔重大的風險。

其中，有關於「保險安定基金」，可能還是有很多人「霧煞煞」……，小花平台保險顧問提醒，「保險安定基金」並非100％全額理賠，還是有一些限制的，「如果不足以保障被保險人權益時，主管機關可以決議核准調降保單的墊付比例及總額限制。」

小花平台保險顧問進一步指出，作為國內保險監理主管機關的金管會保險局，在兼顧保險審慎監理、產業健全發展及保障保戶權益的原則下，一方面落實保險業監督管理工作，以預防保險公司因為償付能力不足而倒閉；同時，為建立完善補償賠償機制，並成立了「財團法人保險安定基金」，其中壽險業提撥比例為其總保險費收入的千分之一、產險業提撥比例為其總保險費收入的千分之二。

(中時新聞網)