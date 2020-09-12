新冠肺炎疫情蔓延，含有ESG概念的債券相對抗震，成為市場追捧的新寵兒，什麼是ESG？投資ESG債券要注意哪些細節？柏瑞投信投資長黃軍儒以深入淺出的方式，帶領大家了解何謂ESG債券基金。

ESG是環境(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)的縮寫。過去數十年，氣候變遷、人口老化、貧富不均等造成人類生存危機，二○一五年，聯合國由愛護地球的角度出發，訂出十七個永續經營的核心目標，自此，各國跟著聯合國的腳步，開始推動永續經營。

上半年社會債券成長超過三倍

台灣當然也走在國際趨勢，金管會在二○一七年推出綠色金融1.0，要求上市櫃公司必須注重環保、落實公司治理及社會責任，目前公司治理進化到3.0版，強化董監事資訊及利害關係人揭露，並得以發行債券提升公司治理。去年，世界各地森林大火，再度喚起全球對ESG的重視，綠色債券火紅，今年新冠疫情爆發，大家開始重視工作環境、醫療設施，轉而關注社會債券，據統計，今年上半年ESG共發行了六六八億美元，其中，社會債券足足成長超過三倍。

ESG一般由官方開始推動，民間則由投信、銀行、保險公司、四大基金作為第二線的領頭羊，要求上市櫃公司必須善盡企業社會責任及公司治理，如果永續經營不佳，未達到永續指數、公司治理指數，將遇到融資困難、金融機構不予以投資、股票遭到拋售等窘境。歐洲煤礦及能源產業因未達到永續指標遭到銀行裁罰，去年一整年放款率下降九成，企業若借不到款，將面臨合併或倒閉的命運。

美國因政治因素，對巴黎氣候協議尚有爭議，目前ESG發債仍以歐洲為主體，發債超過全球50％以上，由金融機構、國營事業等官方或半官方站在國家立場推動債券、ESG相關的貸款，譬如金融機構債券籌資，可以擴大綠色方面貸款能力，一般企業有較高的汙染性，亦可發行債券來籌資，落實綠色環保及社會責任。高科技大廠，像是Apple、Google本身就有足夠資金實施社會責任、公司治理，不一定得發行債券才能達到ESG相關標準。

集合發行ESG債券的公司，就叫做ESG債券基金？黃軍儒直言，「未必！ESG做得好不好，並非由是否發行ESG債券來考量」，他進一步解釋，每一家公司要改善的路線及缺失不同，董事會有沒有設立目標，並嚴格執行改善才是考量重點，因此，「只要ESG做得夠好，無論所發行債券是否專款專用在ESG身上，仍然是投資購買的好標的」，亦可叫做ESG債券。

重視ESG的公司 下檔風險機率低

投資人還有一個迷思，認為注重ESG的公司獲利較差，事實上，這幾年ESG在投資等級債券中已經開始產生效益，重視ESG的公司跟不重視ESG的公司兩者互相比較，前者下檔風險機率更低。

比方說，環保做不好，過去無關痛癢，現在主管機關嚴厲裁罰，巨額罰鍰可能侵蝕獲利。還有不注重社會責任的血汗工廠濫用童工，可能被要求退出供應鏈，連帶影響營運及股價、債券的走勢。前些日子某檔KY下市，凸顯公司治理重大缺失，這些都是隱藏的地雷，瞬間爆發出來。

今年新冠疫情肆虐，加深各界對公司治理的重視，幾乎所有資金都往ESG債券流動，但也不能只偏重ESG而本業不賺錢，黃軍儒說，「本業最重要，ESG只是輔助」，傾向ESG但本業不賺錢，仍不是投資的好標的。

全台第一檔「ESG量化債券基金」

柏瑞投信看好ESG債券趨勢，當然不會在市場缺席，過去集團透過量化分析操作固定收益，得到不錯的績效，今年結合ESG、投資等級債、量化分析等三項因子，推出全台第一檔「ESG量化債券基金」，希望透過量化操作，提升債券殖利率。

柏瑞投信的量化分析分為「公債利率」及「信用利差」兩個模組，「公債利率」評析包含總體經濟、財政政策、貨幣政策及各國殖利率曲線圖，以此推測未來殖利率走勢。「信用利差」則與公司基本面有關，企業利差會收斂或擴散，當然企業體質越好、獲利越佳，再找出公司價值相對位置，判斷是否納入基金成分，「有時公司各方面都不錯，但價格已來到高點，也不見得會進場購買」。

量化模組分析出爐後，柏瑞投信的分析師會針對發債公司提出意見及評分，把基本面及投資價值轉換成分數，「一到五分，一最好、五最差」，再放入模組分析，調節債券成分比例作分散風險的動作。

量化分析 找出債券最佳組合

黃軍儒指出，過去都是人為判斷，由上到下做產業配置，「哪個產業好，就多些比例，哪個產業不好，就少放一些」，再從產業挑選投資標的，量化是用一系列因子，找出債券最佳組合，根據過去歷史績效，採用量化分析的債券組合，殖利率會比一般ETF指數高出1.5％至2％。

柏瑞投信目前發行三檔ESG債券基金，包含全球ESG量化債券基金、高收益ESG量化債券基金及新興市場ESG量化債券基金，都是主動式管理，黃軍儒說，ESG量化債券組合中，不僅在ESG指數有一定的比例，還必須通過集團內部評分，投資等級債在前兩名的公司才會納入基金成分。

黃軍儒更強調，評分好的公司，雖是資金湧入的標的，可能因為超漲而報酬短暫，因此，針對評分比較差的公司，若經營者有心改善，有發展的潛力，集團仍會納入考量，一來會有較大的報酬空間，二來幫助企業籌資落實環保及社會責任，達到企業永續的目標。

今年上半年因為疫情爆發，柏瑞採取保守的態度，將投資轉向金融、公用事業等防禦性標的，相較於市場其他基金，受傷程度較輕。七、八月景氣反彈，態度逐漸轉為積極，投資級債佔80％、高收益債佔10％，並且透過利率期貨，調整投資組合的存續期間。對於未來的看法則是中性轉強，目前開始布局科技、循環性消費及非循環性消費的債券。

對於下半年的局勢，投資人應注意哪些風險，黃軍儒認為，首先是美國總統大選，如果川普連任，美中之間的緊張關係可能更為惡化，恐引發市場擔憂。假設拜登勝選，川普現有政策可能面臨改變，包括稅收政策、國際貿易政策等，以及對於能源、健保和科技電信產業的相關法令規範等等，對於漲多的美股而言，可能會動搖市場投資信心。

金管會籌設永續版 吸引國際債券來台掛牌

其次，觀察英國脫歐，今年為英國脫歐的過渡期，因疫情延宕談判進度，若到年底，細部內容沒有談妥，勢必對市場造成很大的衝擊。

第三，地緣政治因素，不管是中美、中印，還是北韓間的衝突，都牽動市場敏感神經，雖然在聯準會、全球央行資金支持下，不會有明顯下跌走勢，但是到年底還是會有一些震盪，投資人要特別留意。

台灣ESG發展還算走得前面，目前綠色金融已經來到2.0版，金管會計畫在明年設一個永續版，除了讓台灣公司發行綠色債券、社會責任債券及永續債券之外，最重要的目的是吸引國際債券來台掛牌，並投資台灣的永續版。以全球來看，ESG債券發行量佔全球債券發行量僅個位數的比例，未來成長空間很大，疫情過後，發行量或資金流入都會呈現倍數成長的態勢。

(本文摘自《理財周刊 1046期》)

《理財周刊 1046期》

(中時新聞網)