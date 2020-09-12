來到「開璽新苑」，不知不覺被清新明亮的氣氛所感染，左邊，白色牆面跳出紅色喜氣；右邊，木色窗櫺化出古典新意，時而東方、時而西方，好多對新人在這裡挑選喜餅，完成終身大事，聽著老闆分享新人相知相惜的故事，採訪的心情瞬間雀躍起來。

開璽的白色外牆，掛著舊時代的餅模，彷彿述說老師傅製作漢餅的精神，一下一下搥打出幸福的味道及樂章，什麼樣的喜餅會讓人記憶永存，這裡似乎有了答案。

漢餅，俗稱大餅，傳統嫁女兒、分享喜訊必要的禮俗。然而，時代變遷，西風東漸，現在年輕人多半不喜歡大餅，開璽第四代老闆施宜宏融古鑄今、開創新局，將傳統的漢餅妝點成老少咸宜的伴手禮，台灣富貴紅、Tiffany幸福藍，在網路瘋傳，新人、賓客愛不釋手。

一斤足重 誠意滿滿

「開璽」原名「開喜」，發跡於北港，第二代開始用在地的食材及原料做成漢餅及狀元餅，至今仍保持手工及原有風味，第三代繼承父輩手藝而分家，一九九三年落腳板橋，為與市面上註冊「開喜」名號有別而更名「開璽」，注入新的生命元素，許多北漂族懷念家鄉好滋味，常就近來到板橋一解記憶中的口味，婆婆媽媽讚不絕口，指定為婚嫁大餅。

「餅要足斤足重，禮和情才會重」，開璽承襲過去傳統，堅持餅在婚嫁中的意義，一盒餅就是要一斤足重，代表誠意滿滿；大餅的直徑十七公分，象徵「添丁」，多子多孫的意涵，而餅面花草、蝙蝠圖樣，寓意豐收與福氣。

內餡更是不用說，鹹鴨蛋黃、瘦肉塊、肉脯，豐富的用料數十年來沒變過，瘦肉是獨門醬汁熬煮，翻炒好幾個小時才夠入味，餅皮捏製，每一塊大餅都有手做的溫度，要給新人最美的祝福。

請示媽祖 說服長輩迎向突破改變

雖然是做中式大餅，卻不時有顧客上門詢問西餅，施宜宏說，當時超群、伊莎貝爾、皇樓等各式西餅來台，不得不承認年輕人想法已經改變，「長輩堅持中餅，年輕人喜歡西餅」，除了調整配方、減糖少油，讓口感清新之外，試圖在產品和行銷上做出突破。

施宜宏根據客戶需求，陸陸續續研發出二十多種口味的大餅及較小的狀元餅，像是紅豆麻糬、芝麻蛋黃、鳳梨蒟蒻等新式口感，面對要花錢做行銷的時候，卻遭到母親強烈反對，「以前等客人上門都好好的，為什麼要做行銷？」、「我三十年經驗，你才一年，憑什麼要我聽你的！」

面對兩代的落差，他開始心急，網路時代，世界是平的，消費者的觀念和行為都在改變，要怎麼在短時間內說服母親做出改變？

北港人信奉媽祖，生活中大小事都請媽祖裁示，「要不然筊杯好了！」他說，有點像是賭博的心情，賭贏就做、賭輸便放棄想法，沒想到媽祖顯靈，一連三個聖杯，而開創現在的局面。

台灣在地米香做成精緻伴手禮

施宜宏在陽明總店之外，另外開設品牌概念店，即是現在的開璽新苑，過去主顧只能站著說話，現在新人可以放鬆坐下喝茶聊天，一邊試吃喜餅、一邊分享喜悅，體驗行銷傳遞漢餅的故事，店內以西方白色為基底，東方窗櫺的美學設計，讓人感受到幸福與家的氛圍。

老闆娘Erlin說自己是台北人，平常不吃漢餅，總覺得這是老人家才會吃的，但是吃到自家的大餅，完全顛覆過去的印象，「我們的招牌狀元，十多種中藥材熬煮瘦肉，吃起來鹹甜鹹甜，會想再吃第二口」，如果是年輕人，會喜歡核桃蛋黃和紅豆麻糬，「我自己的婚嫁是用鳳梨蒟蒻」，鳳梨冬瓜配上蒟蒻條，吃得到鳳梨纖維，口感Ｑ彈、甜而不膩。

開璽在西式禮餅也做了很多的嘗試，開發出十多種手工小餅乾，像是原力燕麥、啾啾古力、心形的櫻桃愛人，滿足新娘對於西餅的憧憬，還把台灣在地的「米香」重新設計，加上芝麻、黑豆等各種元素，做成精緻小餅，伴手禮的形式意外地在信義誠品大賣。

從裡到外中西合璧 最新鮮的手做溫度

有一對母女來店挑選喜餅，媽媽喜歡中式大餅，女兒卻要西式餅乾，雙方僵持不下，施宜宏突發奇想，將兩種需求放進一個禮盒，媽媽的部分，以中式大餅為基底，上層配上傳統米香，女兒的部分，以半斤的狀元餅搭配手工西餅，開發出中西合璧的「公主嫁到」、「菩提公主」禮盒，成為婚嫁的熱銷產品。

不只內容中西合璧，禮盒外觀設計也融合中西文化意象，「公主嫁到」大膽跳脫傳統紅色，選用桃紅色，中間浮雕刻鏤富貴牡丹，立體而精緻，「菩提公主」以碧玉的湖水綠，有客人說是Tiffany幸福藍，成雙成對的比翼鳥，象徵永結同心，設計上有繽紛、有素雅，讓消費者投其所好。

另一對新人來這裡訂了五種禮盒，丈母娘買漢餅送鄰居，新娘拿「菩提公主」送醫院同事，宴客收禮金，「公主嫁到」最大方，回南部祭祖用米香，母舅公最大，「六色禮盒」表心意，一站式購足，所有的親人都顧到。

新人訂餅，工廠會事先做起來等，開璽跟市面產品最大的差別，真的是手做的溫度，「如果是午宴，就前一天做餅，如果是晚宴，則當天做餅」，讓親友、新人吃到最新鮮的喜餅。

客製化「糖霜喜卡」 刻劃相戀的起點

結婚一生一世，年輕人有自己的想法，希望婚禮不只是酒席宴客，更是喜悅的延續，開璽最特別的是，每組禮盒都有一個客製化的「糖霜喜卡」，大大的愛心餅乾，刻劃著每一對新人相戀的起點，有一組新人因為打錯公路局的電話，意外牽起姻緣，糖霜喜卡印上公路局標章及兩人的名字。另一對新人在咖啡店認識，男方在喜卡上逗趣寫著「咖啡店把到妹」的字樣，還有在公園遛狗，「柯基犬相遇」的愛情故事，別致的造型，好感和記憶度瞬間增加。

未來朝向複合式經營 好茶與好餅一同品嚐

開璽以漢餅、喜餅的基礎做月餅，蛋黃酥、綠豆椪、廣式月餅都是店內的基本款，去年「奶黃流心」賣得很好，延續的熱度，今年再推出新款「芋見流心」，輕輕剝開餅皮，「紫色芋泥流出清香的奶黃，香氣四溢」，外盒大膽採用紫色與黃色和月餅相互輝映，意味紫氣東來，在眾多禮盒中相對搶眼，受到年輕人喜愛，目前是新光三越、遠東百貨、全家的上架首選。

施宜宏說，年輕人不喜歡大餅，才會把大餅越做越精緻，新舊融合，讓漢餅的意義持續流傳，不管是研發禮盒或是中餅的品項，都希望跟消費者一同脈動。自家在花東有茶園，茶葉都是自己親手把關，開璽新苑未來會朝向複合式經營，再增加茶類品項，以後新人來到店裡，能夠同時品嚐好茶與好餅。

(本文摘自《理財周刊 1046期》)

《理財周刊 1046期》

(中時新聞網)