想透透氣，開窗不再有涼風進來；想出外踏青，人才踏出車子就被曬乾興致。

根據資料顯示，台灣2019年年均溫比起1960年熱上約5度，極端高溫的日子也從上世紀的30天急遽升高至60天，未來更可能達90天。

降不下來的熱，其實與建築息息相關。

研究報告〈為地球降溫〉（Turning Down the Global Thermostat）點出一項少為人知的事實：建築物的建造與使用，消耗全美能源使用總和的48％、製造近50％ 的溫室氣體。

萌芽中的台灣永續建築

從興建時的建材、運送、施工過程；到使用時的用電、用水、有毒物質排放；再到拆除時的施工、廢棄物棄置等，一棟建築物造成的資源浪費，比我們想像得多。

意識到氣候變遷所帶來的危害，台灣建築產業開始進行反省與變革，從大型開發案、公共建設到小型住宅，都承接了源自歐洲、北美的永續種子，萌發不同於過往的綠色新芽。

台灣綠建築標章創制21年來，已發出超過8千件「綠建築標章」及「候選綠建築證書」，占核發建築物建造執照數的比率從20年前的0.01％，上升至2019年的3％。

除了綠建築數量的增加外，在建築美學的發展也受到國際啟發。

早在10年前，台開集團董事長邱復生便與後來打造東京奧運主場館「新國立競技場」的隈研吾，及當今最受矚目的丹麥BIG建築師事務所（Bjarke Ingels Group）

談定合作，陸續在台灣留下突破性的永續建築。

例如現為IG打卡聖地的星巴克洄瀾門市，是隈研吾以29個回收貨櫃為材料，堆疊出89坪大的門市空間，並運用方位設計與抗熱工法，讓貨櫃屋保持涼爽通風。

另外，將於2021年問世的飯店「新天堂國際養生行旅」以及養生宅「洄瀾山居」，不只考量到「人的路」，還考慮了「太陽的路」與「風的路」，利用科學計算讓平均節能率達到27％至32％，每年更可減少700噸二氧化碳排放量，創造出兼具美學、舒適與永續的象徵性建築。

「房子屋舍是地表上長出來的花，也應屬於自然的一環。如何蓋一棟與自然和諧共存的房子，考驗建築者的集體智慧。」邱復生說。

而台灣本土的建築新秀們也不落人後，例如由九典聯合建築師事務所打造的台灣首座綠建築圖書館「北投圖書館」，透過調節陽光達到降溫效果、使用的木材及鋼材也皆可回收再利用。

另外，由自然洋行改造的山中舊房「少少－原始感覺研究室」，則以台灣農業常用的網室做為建築與自然的界線，讓豔陽可透過樹蔭和遮光網適度照明、不過熱。開放空間則製造舒適的透風性，捨棄人為控溫、控光，創造深入自然環境的空間。

人人可行的改裝被動屋

除了大型營建案與公共設施外，一般住家也有可以身體力行的永續房屋改造方案。

來自德國的「被動式節能屋」（簡稱被動屋）概念，指標非常簡單：節省你的電費帳單。

「身為建築人，避免全球暖化的一個指標就是減排（減少排放量），」台灣被動屋認證講師、沃科綠建築工程師葉士傑說，要阻止暖化的腳步，當務之急便是減少能源使用。

不過，節電不代表得受罪。還記得2017年大缺電時，政府下令公家單位每日下午1點至3點關閉冷氣，卻造成多人中暑的事件嗎？在被動屋的概念裡，舒適度與節能並不衝突。

透過加裝保溫層、複層玻璃、全熱交換系統等手法，創造出如保溫瓶的隔熱空間，節省7成至8成空調用電。簡單實用、回收期較短，更適合老屋的改裝。

2017年時，葉士傑曾協助台北市大安區一棟老舊公寓改裝，成為全台第一棟獲得被動屋認證的老屋。2021年，台南安平將有第二棟被動屋完工，透過軟體運算，初估可將原先每平方公尺年用電量225度降低至40度，節省高達82％的空調用電。

「台南安平的案子不僅做到被動式節能，它加裝的太陽能板可滿足屋主所需電力，甚至不用接台電的電，達到全台第一個 off-grid（離網發電）的建築。」葉士傑分享。

任何形式的營造都很難不對環境產生負面影響，但住宅需求仍在增長，我們能做到的，就是將永續性列為買房或裝修原則，盡可能降低對地球的傷害。

永續可從很多層面來考量：節能、減碳、增長建築物生命週期，但中興大學助理教授鄭建科分享，「最終且最重要的仍取決於人如何生活在其中。」

每一種永續建築都只能扮演輔助角色，綠化、節能設計做了再多，若住戶無法維持永續生活方式，仍會增加資源浪費，反讓永續建築成為無謂的設計。

尤其在萌芽階段的台灣，永續建築應將人的生活方式考慮進去，預留彈性空間，便能提高永續生活的成功率。

《商業周刊第1713期》

(中時新聞網)