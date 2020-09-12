私密照曝光，他們地下情才曝光。（製表／中時電子報）

總統府前發言人丁允恭被舊愛踢爆昔在臉書曬合影宣示主權，許多名人也曾因為手滑或修3C產品導致私密照外流，戀情曝光，例如林志玲和萬年緋聞對象言承旭、陳冠希當年鬧出的不雅照風波，也有人刻意分享照片，自掀過往戀情，例如王心凌前男友范植偉，日本女星西田惠里奈（Nana）則揭露諧星白雲床照批男方劈腿，接著又聲淚俱下開記者會道歉，讓外界霧裡看花。

台灣第一名模林志玲過去和言承旭因同為模特兒背景走得近，2005年因林志玲手機送修，早年和言承旭同穿浴袍照外流，才間接認了這樁戀情，2年前兩人在馬來西亞被拍雙雙現身健身房，世紀復合轟動一時，但志玲姊姊最終情歸日團放浪兄弟成員Akira，這樁萬年緋聞也畫下句點。

李小璐、PGONE私密片曝光，隔月賈乃亮宣布和李小璐離婚。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

無獨有偶照片流出不得不認的，還有金馬影后李小璐婚變風波，2012年她嫁給帥氣的賈乃亮，生下可愛女兒甜馨，被譽為王子公主童話的美好結局，2017年年底卻被媒體爆料她和饒舌歌手PG ONE的夜宿門事件，兩人本來不認，去年10月網上流出李小璐和PG ONE親吻、擁抱的私密影片，隔月賈乃亮透過工作室黯然發聲明決定離婚。

陳冠希後來情歸超模秦舒培，生下一女。（圖／中時資料照片）

陳冠希2008年爆出「裸照」事件，當時共12名女性受牽連，最讓外界震驚的就是已嫁給謝霆鋒的張柏芝，及TWINS成員鍾欣潼，不雅照風波重創陳冠希形象，演藝工作及代言全喊卡，當時他也大動作召開記者會道歉，並宣布無限期退出演藝圈，如今陳冠希則是將重心放在副業上，鮮少出現在螢光幕前；前傑尼斯男團「關8」團員錦戶亮，先被爆與一名人妻長達兩年不倫戀，裸睡床照更遭公開，此外還被一名20幾歲女子指控性侵，負面新聞接連纏身，讓他決定退團負責。

西田惠里奈當時痛哭開記者會向白雲道歉。（圖／中時資料照片）

王心凌出道17年奠定歌壇天后地位。（圖／中時資料照）

「甜蜜教主」王心凌與舊愛范植偉地下情談了5年，由於難忍男方頻傳緋聞宣告分手，沒想到分手5年後，范植偉突然PO出裸上半身與王心凌的親密合照，更加碼爆料：「初夜不是給我」，此舉導致范植偉形象一落千丈，只得轉往大陸發展；藝人白雲之前遭日籍女星西田惠里奈曝光露點床照，還被爆料腳踏多船，對此女方解釋是遭正宮訊息威脅，才決定以玉石俱焚方式曝光親密照，未料反遭白雲開直播批評是大嘴巴。

(中時新聞網)