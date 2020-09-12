美股費城半導體指數近期遭空頭反撲，外媒直指，這波半導體股大跌的原因，可能與大陸官方規劃發展第三代半導體產業，以反制川普政府打壓有關。財經專欄作家認為，晶片龍頭英特爾技術落後台積電二至三個世代，大陸至少花五年以上才能與大廠抗衡，因此台積電將維持優勢，暫無競爭對手。

美股漲多就是最大利空，儘管目前沒有反轉步入熊市的跡象，不過，有30年操盤經驗股市大咖老馬在商周專欄撰文指出，股市短期漲幅過大，累積潛在賣壓就會暴增，下殺的力道也快又猛，但低接買盤隨後又反手進場，主要是熱錢沒有更好去處。

他表示，在低利率環境下，持有現金不如多找一些好股票，資產增值速度遠大於微薄的利息，因此建議，選對主流產業趨勢，並長期持有，忽略小幅度拉回，時間將會證明一切。「以半導體產業資本支出仍持續成長來看，科技業將繼續保持高速成長，投資人可多留意，千萬別預設目標價，以免錯失更多獲利機會。」

由於美國對大陸不斷發動科技圍剿戰，斬斷外國供應鏈的種種行徑，大陸計畫在2021年至 2025年，在科學研究、教育和融資方面大力支持第三代半導體產業，對此項任務賦予的優先程度「和當年製造原子彈一樣」。

研調機構Gavekal Dragonomics指出，由於大陸第一、二代半導體技術落後國際大廠，且目前沒有其他國家在第三代技術居主導地位，大陸將以傾國之力押注該領域，希望如同5G一樣實現彎道超車。目前中國電子科技集團、三安光電等中企已進軍第三代半導體產業。

老馬認為，美中科技戰升，大陸關鍵技術被卡住，因此全力發展半導體相關產業，但說實話，晶片龍頭英特爾技術也已落後台積電二至三個世代，大陸沒花費五年以上時間，不可能與先進技術相抗衡，所以「台積電將維持優勢，暫無敵手，但部分低階訂單確實會受到影響」。

(中時新聞網)