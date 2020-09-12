娛樂8點半》迪士尼影業近來掀起一股改拍動畫電影成真人版的風潮，繼先前的《阿拉丁》、《獅子王》後，為華人觀眾所熟知的《花木蘭》也在2016年時宣布翻拍，隔年迪士尼敲定由「神仙姐姐」劉亦菲擔任花木蘭一角，未料去年引發港警爭議，劉亦菲因支持港警引來不少觀眾反彈，還有粉絲挑明最經典的還是當年「小燕子」趙薇演出的版本，而回憶選角之初，第一個跳出的人選其實並非劉亦菲，而是「楊紫瓊徒弟」澳洲籍混血女星劉承羽。

1998年上映的動畫電影《花木蘭》，當時台灣中文版本由李玟配音，吳宗憲獻聲木須龍，成龍則在大陸、台灣、香港版本中都為「李翔少尉」一角配音，當時在全球創下3億多美元，2005年推出續集《花木蘭2》，講述花木蘭歷經千辛萬苦和李翔順利結為連理的故事。2016年迪士尼證實將開拍《花木蘭》真人版，本來原訂2018年11月上映，也就是動畫版問世20週年時推出，但還是延至2020年才播映。

至於重要的花木蘭人選，網友曾發起串聯，名為「告訴迪士尼，你不想看到一個白人木蘭」，兩天內有將近3萬網友聯名支持，在此之前傳出有意找以《飢餓遊戲》系列電影走紅的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），但迪士尼否認，允諾會找華人女演員出演。

選角之初，外媒一度看好劉承羽演花木蘭。（圖／翻攝自natashaliubordizzo IG）

對此，台灣PTT上引發許多討論，網友大多推崇曾參加演出《BJ單身日記：男人禍水》的胡婷婷，笑說光看外型根本就是真人版花木蘭，劉玉玲、溫明娜等也有人點名，外媒則流出另一人選，是演出過《臥虎藏龍：青冥寶劍》的劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）。

現年26歲的劉承羽，2006年演出袁和平執導的《臥虎藏龍：青冥寶劍》正式出道，在片中飾演「雪瓶」一角，鼻子高挺、擁有一雙深邃大眼的她，近年還陸續演出馬雲主演電影《功守道》，及好萊塢電影《大娛樂家》，5年前她在電影記者會上公開拜「俠女」楊紫瓊為師，成為「楊紫瓊唯一一個徒弟」。

劉承羽外型結合東西韻味。（圖／翻攝自natashaliubordizzo IG）

除了外型結合東、西方美感，劉承羽自幼開始習武，擁有跆拳道黑帶，又因英文流利，種種條件下來讓外媒推測出演機會極高，但當時迪士尼打槍，指中國公司為電影招募15名演員，仍還在選角階段，對「花木蘭光環」獎落誰家不肯說死。

3年前迪士尼正式公告，將由大陸演員劉亦菲扛大樑飾演真人版《花木蘭》，消息一出引來大陸網友熱議，大陸著名影評人譚飛說：「這是很大的進步，以往這類角色都由西方演員扮演，大陸明星多飾演不重要的角色，但此次劉亦菲任女一號。」許多網友也湧入劉亦菲微博恭喜，也有人狠酸：「迪士尼你錯了！她是著名的票房毒藥。」但也有人看好劉亦菲的表現，預言她會是「下一個章子怡」。

2018年《花木蘭》正式開拍，導演Niki Caro常在IG分享片場側拍又刪除，某次還曬出大尺度劇照，竟是劉亦菲和男主角佑森安（Yoson An）半裸共浴照，隨後秒刪，去年釋出首波預告，卻被大陸網友發現破綻，批評花木蘭明明是北方人，怎會住在大陸東南方才有的建築「土樓」，還有人虧如果一天內就從福建到黃河，「我想她應該是搭高鐵」。

劉亦菲回應網友。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

原定今年3月上映的《花木蘭》，因新冠肺炎疫情影響，檔期一延再延，終於在台灣上映，但也因劉亦菲去年開腔寫下「我也支持香港警察」，引發部分網友抵制，劉亦菲當時還在微博寫下「不是志同道合，那就好聚好散」，令人好奇是否隔空回應此事，有人問她：「怎麼啦？」她則回：「工作啦，正常人員流動」。

粉絲力挺趙薇版花木蘭。（圖／翻攝自zhaoweiofficial IG）

而《花木蘭》被熱議，趙薇粉絲所建的IG「zhaoweiofficial」近日突然貼出2009年馬楚成導演、趙薇主演版本的《花木蘭》劇照，意有所指說趙薇當時以此獲得百花獎影后、長春電影節影后，同時也被提名香港金像獎，還是他們心中最完美的版本，其他網友也力挺說：「你演的比現在上映的好太多了！你最棒」、「永遠是經典」、「最棒的木蘭」、「還是趙薇演的花木蘭最好」。

(中時新聞網)