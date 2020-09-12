來自馬來西亞的正妹網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上放送「性感福利照」與土味情話游走在限制級邊緣撩得粉絲心癢癢，在網路上狂吸191萬人追蹤。日前她再度更新近況，同樣曬出火辣自拍吸引萬人點讚。

顏妃擁有超高顏值與火辣的魔鬼身材，加上自然豪放的個性，在網路上狂吸百萬人喜歡，即使大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊，但依然不影響她的高人氣，甚至推出百頁全裸寫真集及各種情趣用品，成為不少男士們心中的性感女神也成為百萬人氣網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Gatita Yan 颜妃 🇲🇾（@gatitayan777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 10:29 張貼

日前前往沙巴考取潛水執照的她，一回到家中便立即PO出旅遊時比基尼美照，吸引網友的目光，回來後也更積極的與網友互動。只見先前的照片中，她穿著粉色肩帶上衣撥弄著頭髮，巧妙的遮住單邊滑落的巨胸；這兩日再曬出穿著T桖的照片，將衣服掀一半以邪惡勢角拍攝，加上超誘惑的文字「別說什麼天長地久，我只要你讓我明天靠牆走」，再度令粉絲們暴動。

留言直呼「受不了太撩了」、「身材真是美」、「好角度….好白」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Gatita Yan 颜妃 🇲🇾（@gatitayan777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 8:20 張貼

(中時新聞網)