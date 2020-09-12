金管會終於批准新光金前董事長吳東進次女吳欣儒接任新光金總經理，8月25日辦理交接，吳東進全家動員，吳欣儒堂弟台新銀行董事吳昕豪、台新金總經理林維俊也到場。吳欣儒不僅打破金控最年輕總經理的紀錄，上任首戰也不輕鬆，要在1個月內完成新光人壽百億增資。

受疫情、保險新制上路與保費懸崖衝擊，今年第1季新光人壽淨值比一度掉到2.33%警戒區，主管機關因而要求新光金積極改善財務結構。為了從國內壽險後段班除名，新光金除了申請投資性不動產改採市價計算以拯救淨值，董總高層人事也大幅調動，吳欣儒因此接任金控總經理。

吳欣儒表示，上任後有5大要務，首要穩定獲利、擴大利源、增加淨值、充實資本。根據新光金的重大訊息，新光金原已於第2季先為新壽增資32.76億元，但考量疫情未緩與市場不確定性，8月21日又決定再為新光人壽增資99.9億元，且預計於第3季就要完成。

但距離第3季底只剩不到1個月，私募百億資金的挑戰不小，畢竟信評機構對新光金仍持負向展望，吳欣儒能否達標，端視市場信心。

(中時新聞網)