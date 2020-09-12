8月真是KY公司最不平靜的1個月！昔日的生技股王康友－KY掏空疑雲還沒過去，從事兒童服飾配件銷售的淘帝－KY，又交出了一個讓投資人吐血的半年報─原本每年至少賺一個股本的績優生，今年第2季每股卻大虧7.13元，讓KY公司再度成為市場負面焦點。

弔詭的是，淘帝股價早已從去年11月就陷入空頭走勢，反倒是今年8月12日公布半年報後，直至8月底股價僅跌了11%，並不像虧損數字那般嚇人。循線回頭看去，赫然發現，其實股價下跌早有跡象。

變更簽證會計師 事出有因

早在淘帝出現重大虧損、康友尚未出事前，法人圈就已經傳出熱議，主要關鍵來自6月底在公開資訊觀測站1則重大訊息公告，淘帝變更簽證會計師事務所及會計師。淘帝公告，由原本的勤業眾信聯合會計師事務所、舊任簽證會計師江明南及黃毅民，變更為德昌聯合會計師事務所；由4大會計師事務所變更為非4大，就引起了不少法人的注意。

後來康友爆出財報不實疑雲，負責處理康友帳務的勤業眾信簽證會計師施景彬、江明南遭台北地檢署搜索約談後交保，並遭康友提告；大家赫然發現，江明南不正是淘帝的前任簽證會計師嗎？也難怪後來淘帝再爆出上半年重大虧損，會特別引起市場側目。

除了更換會計師的疑慮外，一位分析師指出，淘帝董事利用他人名義Topwealth International Holdings Limited持有的股票，於2018年6月申報轉讓6000張，今年1月又再申報轉讓6000張，目前41%持股質押。當時公司的財報數字都還很漂亮，大股東卻大舉賣出股票，如今回過頭去看，對照今日業績的慘況，似乎頗有先見之明。

淘帝成立於2004年，主要以自有品牌「TOPbi」經營童裝及配件的銷售，挾著中國10大童裝品牌的光環，隨著大陸一胎化政策鬆綁、城鎮化，嬰童服飾需求大幅成長，淘帝2013年底來台掛牌，業績前景頗為市場看重。而淘帝也不負眾望，2013年至2019年，繳出的EPS（每股稅後純益）都相當亮眼，維持在11~12元附近，2015年最高還來到14.4元。

淘帝－KY爆雷4大警訊（圖/財訊雙周刊提供)

去年股利1毛7 股東不爽

但是即使獲利表現穩定，又有中國2胎市場撐腰，但淘帝歷年現金股息配發率僅約3~4成，算是偏低；帳上保留許多現金，卻沒有其他投資需求，也不分配給股東。例如去年EPS高達12.01元，但是今年公告現金股利只配出0.17元，雖然公司表示是因應疫情做準備，但換算現金殖利率不到1%，讓股東很不開心。

針對上半年每股大虧7.59元，淘帝公司表示，由於新冠肺炎疫情嚴峻衝擊營收，上半年收掉300家門市，今年1~7月營收14.8億元，較去年同期大幅減少55%，加上第2季提列存貨跌價損失4.31億元，因此創下單季最大虧損。目前門市還剩1300家。

確實，今年爆發的疫情，對中國市場衝擊不小，童裝市場衰退難免。然而中國第1大品牌巴拉巴拉，是森馬服飾（002563）旗下的童裝品牌，根據券商發布森馬的研究報告指出，上半年童裝板塊較休閒服飾抵抗風險能力較高，童裝收入較去年同期衰退18.7%，門市4899家較年初減少190家。而中國第3大兒童服飾商安奈兒，上半年營收較去年同期下降24.96%，每股收益衰退0.11元。相較之下，淘帝的虧損還是較同業來得大。

顯然的，淘帝今日股價的弱勢，是一連串事件累積的結果。回顧過往這幾個重大跡象，包括大股東轉讓持股、現金股利不如預期、更換簽證會計師、從大賺到大虧，尤其淘帝的中國色彩，都注定了股價會減分。值此KY公司再度被放大檢視之際，除了政府監理把關外，股民投資也要格外認真做功課，方能減少誤觸地雷的風險。

(中時新聞網)