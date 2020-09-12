I’m so excited that I’m going to see the Lakers vs. Clippers for the Western Conference Finals!!! The battle of the best in LA! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 11, 2020

隨著湖人、快艇兩支洛杉磯球隊都在西區準決賽取得3勝1敗聽牌優勢，就算還沒真正搶進西區冠軍賽，前湖人總裁魔術強生卻已發推預告，「我太興奮可以看到湖人對快艇的西區冠軍賽戲碼了，這是一場決定誰才是洛杉磯最強的戰鬥！」

只是湖人與快艇都還沒真正晉級西區冠軍賽，魔術強生就提前預告了，未免也太看衰火箭與金塊的反撲能力，魔術強生更選出自己心中西區準決賽G4的MVP，「我的MVP是得到16分，且有優異防守的卡魯索，是他帶領湖人搶下勝利的。」

甚至魔術強生看到湖人早就掌握勝局，更在推特上放話，「自從湖人已經搞定他們該做的事，現在我該把注意力放到上季超級盃冠軍堪薩斯酋長對抗休士頓德州人的NFL開幕戰了。」這場備受矚目的NFL開幕戰，最後由酋長34比20獲勝。

眼見酋長與德州人開打之前，兩隊球員都站在場中相互勾住手臂象徵支持社會正義，魔術強生表示，「我必須要為了酋長與德州人球員、教練，賽前相互勾住手臂的動作鼓掌，這除了展現他們一致支持改變與平等，更要終結種族主義。」

(中時 )