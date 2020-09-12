Playoff debut. 7th game of his career. @Thortontucker is ready for the moment.



(📺: TNT) pic.twitter.com/v2vsZKRLBV — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 11, 2020

湖人總教練佛格在11日第2節做出讓人驚訝的調度，那就是換上19歲湖人替補前鋒荷頓塔克，沒想到他只打7分鐘，就拿5分、2籃板及2抄截，表現完全不像生涯首次在季後賽上場，就連「小皇帝」詹姆斯賽後都說：「這小子很棒！」

去年選秀第46順位才被湖人選上的荷頓塔克，本季才打6場例行賽(其中4場是在復賽階段)，場均5.7分、1.2籃板與1.0助攻，外界根本不可能料到佛格竟在西區準決賽G4上半場，竟然大膽啟用這名從未打過季後賽的菜鳥前鋒上場。

沒想到荷頓塔克一上場，隨即改變場上拉鋸局面，他先投進1顆三分球，接著又靠歐洲步閃過對手上籃取分，甚至還有2抄截，眼見這名不滿20歲的小老弟打得如此出色，一舉激起湖人全隊士氣，也讓他們打完上半場取得16分領先。

儘管荷頓塔克下半場再也沒有獲得任何上場時間，但他短短7分鐘表現，卻讓所有湖人隊友為之驚艷，佛格賽後表示，「我為荷頓塔克表現感到驕傲，他在生涯首場季後賽的上場時間表現非常好，我認為他前途光明，且是有天賦的孩子！」

(中時 )