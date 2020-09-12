20200909中天新聞 前女友爆墮胎3次、局長室內親密！ 丁允恭下台

前總統府發言人丁允恭遭前女友Y女踢爆渣男行徑，控訴他在任職高雄新聞局長期間，3度逼墮胎，還劈腿多人，更多次要她打扮暴露，在局長辦公桌發生性行為。前政論節目製作人朱凱翔，日前更在直播中，坦言認識這位曾擔任過電視台記者的Y女，並曝光Y女後來的可憐處境。

朱凱翔在直播中談起這位愛到卡慘死的Y女，他說其實上週在媒體圈就有傳出這件事，「我必須坦白的講，其實當事人我們都認識，也就是前同業，甚至有一起在應酬的場合吃過飯、唱過歌。」

朱凱翔又透露，Y小姐後來在媒體圈的遭遇並不是非常順遂，「我講不順遂可能還是保守說法，她其實後來有點可憐，就是大家都不用她。她其實很努力在找工作，但一直找不到，因為大家都覺得她不是很正常。」包括他待在某電視台的時候，也看過Y女前來應徵。

朱凱翔更坦言在看了報導後，覺得難過又內疚，因為原本他也以為Y女精神狀況不正常，媒體圈本來就有很多怪人怪事，「大家(同業)都知道有這段緋聞，後來有接觸過的，都知道她其實狀況非常不好，看起來很怪異，但是我相信很多人都是在報導公開後，才知道原來她接受到這樣子的折磨。」據悉，Y女後來在媒體圈形同被封殺，只能選擇出國沉澱自己。

(中時新聞網)