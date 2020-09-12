大陸解放軍連兩天派出超過20架主力戰機「蘇愷30」，進入台灣西南防空識別區，更有多艘船艦入侵我方西南海域，進行作戰演訓。軍事專家施孝瑋表示，「蘇愷30」戰機可攜掛空對地的火箭或飛彈。而大陸在這個區域演訓，也就是要告訴台灣跟美方，它有能力完全截斷台灣。

施孝瑋在《這！不是新聞》節目中表示，以「蘇愷30」戰機來講，它是俄羅斯所引進的一款戰機，這款戰機本身有12個掛載點。它可以攜掛空對地的火箭或飛彈，以飛彈來說，它可以攜掛大陸的俄羅斯的R-27或R-77中程空對空飛彈，然後它也可以由空中對地面，進行精準導引攻擊，也就是它其實是一款戰鬥打擊機。

施孝瑋指出，「蘇愷30」的角色跟任務，和美國的F-15E打擊鷹機非常接近，「蘇愷30」這款戰機在整個亞太地區非常暢銷，不只是中國大陸有。

施孝瑋表示，「蘇愷30」離我們這麼近，讓我們理解到，為什麼北京會對美國抵境偵察，會那麼不爽，因為距離真的非常近。其實在這個區域進行演訓，它可以切斷台灣跟東沙之間的關係，也就是告訴台灣跟美方，它有能力完全截斷台灣。

(中時新聞網)