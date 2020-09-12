Soa除了會唱跳，她還擁有一手好廚藝。(盧禕祺攝)

俄羅斯籍女星宋蕊安（Soa）上月中剛發行同名EP《Soa》，除了會唱跳，她還擁有一手好廚藝，日前她接受專訪，現場煎俄羅斯傳統美食「布林餅」，她因疫情與家人已1年未見，做此道料理最能解思鄉之愁。Soa將調製好比例的麵粉、砂糖與牛奶，均勻地將麵糊平舖鍋底，因Soa不諳廚房的電磁爐，較常使用傳統的瓦斯爐，坦承「準公公」乃哥家的廚房讓她做起菜來比較習慣，並說男友徐新洋最喜歡吃白飯，她最常煮中東料理給他吃，乃哥也對此道菜讚不絕口。

Soa來台6年，對台灣人的熱情印象深刻。來台灣念台灣大學中文學系的她，大學一年級時到宿舍附近的小吃攤吃餛飩麵，被一位阿嬤搭訕關心，吃完麵後對方示意幫她付帳，表示歡迎Soa來台念書。但Soa金髮碧眼的外表也引來不少騷擾，去年與今年都遇過尾隨事件，她還原當時情況，「走路時感覺到後面有人跟著我，我停下來讓他過，對方竟然也跟著停下來」，Soa機警地走進一家店，假裝講電話，對方見狀沒戲就走掉。她透露1年遇過這情況不下10次，她有時上課都穿得很邋遢，甚至穿著拖鞋就去教室，「不知道為什麼還是會這樣」。

上月發行同名EP《Soa》的Soa，在主打歌〈Soa〉MV中造型火辣，透露是人生首次蹬10公分高跟鞋跳舞，為此吃了不少苦頭，此曲融合韓式電子舞曲，起源於她從小就喜歡K-POP，透露那時的偶像是韓團「BIGBANG」，非常欣賞他們音樂及個性，但不會追星。而她跟「狼人殺偶像」陳零九合作的另一首〈教我說愛你〉MV近日上架，Soa私下也常跟男友約朋友玩狼人殺，下月將上陳零九主持的狼人殺節目秀一波。

對於「準公公」第一次印象，Soa說大約在5年前，大家著正式裝扮到餐廳吃飯，「他（乃哥）很大方、很幽默，讓我想到我爸爸，我爸爸也是很有責任感，也很會照顧家的男人，他們個性很像」，問及遠在俄羅斯的家人知道男友爸爸是藝人嗎？「他們知道，但那沒播台灣節目，也不會特別看網路影片」。

她與男友徐新洋交往5年，有考慮走入婚姻嗎？24歲的Soa坦言俄羅斯的社會普遍早婚，爸媽在21歲時結婚，她的高中同學也都已生小孩，但她到台灣發展後，發現台灣人多在30歲後才步入禮堂，「父母很尊重我的決定，他們不會催我，順其自然」，透露爸媽也看過男友很多次，小倆口感情穩定，至於生小孩，Soa笑說，「應該大部分人都想生吧？看我能夠養幾個」。

(中時 )