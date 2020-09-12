美國總統川普今天宣布以色列與巴林達成「和平協議」，成為僅數週內第2個停息與以色列仇敵關係的阿拉伯國家。

法新社報導，川普推文指出：「今天達成另一次歷史性突破！我們兩個偉大的盟友－以色列和巴林王國同意和平協議，這是30天內，第2個點頭與以色列和平共處的阿拉伯國家！」

美國、以色列與巴林聯合聲明指出，將出現「全面外交關係」。

巴林已同意於15日在白宮的儀式中，正式簽訂與以色列間和平協議；阿拉伯聯合大公國也將在白宮簽訂8月中旬同意的和平協議。

根據聲明內容，巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al Khalifa）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和川普在談話後，宣布這項歷史性突破。

直到目前，以色列已與兩個阿拉伯國家達成類似和平協議，分別是1979年與埃及，以及1994年與約旦。

(中時新聞網)