知名作家、現任中央社董事長劉克襄月初一篇玉山排雲山莊晚餐「味如嚼蠟」心得，引發山友激烈論戰，對此有網友在PTT上表示排雲山莊晚餐已經很好了，並貼出日本富士山晚餐照片，鄉民看完後直呼「台灣完勝」。

網友貼出富士山晚餐的咖哩飯，鄉民直呼玉山的強多了 (圖／PTT)

針對劉克襄的評論，網友在PTT八卦版貼出富士山的早晚餐照片，透過照片可以看到，富士山的早餐是由豆皮壽司、海苔壽司捲加上一瓶罐裝濃茶，而晚餐的咖哩飯僅有一片豬排、白飯與不含宏蘿蔔、馬鈴薯的純咖哩醬汁，對比排雲山莊的早餐刈包與熱粥、晚餐則是雞腿、香腸與花椰菜，不少網友紛紛直呼「排雲山莊贏了」、「我宣布台灣獲勝」、「富士山晚餐是啥鬼，在當兵哦」、「那咖哩醬汁完全沒料」、「有雞腿有花椰菜，玉山大勝」、「排雲山莊還能吃熱的，富士山只能吃冷的」，但也有人認為「我選富士山早餐」、「晚餐玉山贏，但早餐富士山強多了」。

富士山早餐為壽司組合加上罐裝濃茶，對上排雲山莊刈包搭配熱粥，網友意見則持平 (圖／PTT)

劉克襄在本月2日在臉書PO出「玉山上的外國人」千字心得，內容提到玉山上的山莊住宿還OK，餐點卻不盡人意，更點名排雲山莊晚餐要價300元，但卻「味如嚼蠟」，認為外國山友能吃得下去應該是節儉慣了，不以為意，呼籲政府開放登山政策時，作好配套措施，解決食物運輸問題。

對此玉管處副處長盧淑妃回應，指出山上的任何資源得來不易，3位山青每天要搬著重達30公斤的食材、瓦斯上山補充，再將廚餘與用完的瓦斯揹下山，強調食物不一定美味，但一定營養均衡、衛生。

(中時新聞網)