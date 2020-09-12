為深化法治精神，基隆學子於11日參訪法院。（吳康瑋攝）

為深化法治精神，基隆學子於11日參訪法院。（吳康瑋攝）

為落實公民法律教育，讓法治教育向下扎根、基隆法院與基隆市政府採取合作模式，共同辦理與民有約曁高中法治教育與公民實列活動，市長林右昌於11日指出，除以課程帶領學生實際到法院旁聽，現場讓學生穿法袍與進行模擬法庭，期盼莘莘學子透過參訪法院，能更深入瞭解司法作及審判流程之進行，並深化法治於校園。

基隆地方法院長李麗玲指出，法院為加強司法與社會對話，積極辦理「與民有約系列活動」開放學校或團體參觀法院，期盼藉由豐富及知性的活動規劃，增進民眾對司法制度的瞭解，深化法治觀念，而基隆市政府長期重視學生教育,為深化學生法治教育,提升學生公民素養，倡議由市政府提供資源給學校，讓學校老師放心將學生帶往法院參加法治教育體驗活動。

基隆法院與基隆市政府本於教育即生活、生活有法治的共同理念，採取合作模式，聯合辦理「臺灣基隆地方法院與民有約參訪活動」、「基隆市高中法治教育與公民實踐活動」並規劃未來基隆市4所市属高中(安樂高中、暖暖高中、中山高中、八斗高中)，毎個高中生在畢業之前，學校一定會安排學生參訪基隆法院進行法治教育體驗活動。

參訪內容豐富多元化，除了藉由播放貼近高中生生活主題的司法片使學生們輕松認識法律，以及由政風室進行廉政宣導外院環境設施巡禮及相關法律制度解說，政風室也藉此機會向學生們進行廉潔教育、反貪宣導及破壞司法信譽案件宣導，提醒學生們廉潔的重要性與遇到司法案件切勿隨意尋求或聽信司法黃牛讒言以免得不償失，並藉機宣傳我國在2019年清廉印象指數排名全球第28名成績優異，展現建立廉能政府的決心，並藉由有獎徵答方式進行互動，達到以寓教於樂方式宣導廉政法治觀念。

(中時 )