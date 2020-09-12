基隆市109年核安第26號演習實兵演練於11日登場。（基隆市消防局提供／吳康瑋基隆傳真）

109年核安第26號演習實兵演練於9日至11日在核能二廠及鄰近地區辦理，其中，基隆市演練部分於11日登場，以重大天然災害併同核子事故為演習主情境想定基礎，模擬核能二廠發生超出設計基準的嚴重核子事故。

基隆市中山區、安樂區及七堵區等3區12里位於核能二廠緊急應變計畫區(Emergency Planning Zone,EPZ)範圍內，因此這次演習就上開地區演練「警報發放、遊客勸離疏散、關閉遊憩地區、弱勢族群及師生預防性疏散、輻傷救護」等項目，演練地點為大武崙澳底沙灘、福慧老人長期照顧中心、基隆市立中山高級中學及基隆長庚紀念醫院等4處，自演習當日上午9點30分開始，採分站分時之走動式演練方式進行，由基隆市副市長林永發、原能會副主委劉文忠、評核委員陳建源召集人等蒞臨視導，動員海洋委員會海巡署、市府觀光及城市行銷處、社會處、教育處、基隆市警察局、消防局、衛生局、中山高級中學、公共汽車管理處等單位全力投入演練。

現場關閉遊憩地區項目假大武崙澳底沙灘辦理，模擬核子事故發生，在輻射外釋前先進行觀光遊憩地區旅(遊)客優先勸離疏散，並搭配無人機科技，出動消防局空拍機隊於離岸較遠處執行水上遊客勸離作業，另運用空拍機熱顯像鏡頭搜尋鄰近情人湖步道，因一般肉眼無法穿透之樹木等障礙物遮蔽視線，透過熱顯鏡頭即可迅速發現遊客、完成任務，大幅縮短搜索時間、提高救援時效。

其中，弱勢族群及師生預防性疏散分別於福慧老人長期照顧中心及市立中山高級中學演練，依序為事故通報、應變小組成立及疏散作業等，透過里民、長照中心住民及學校師生親身參與演練，強化複合式災害防救處置經驗，並於中山高中實施學生核安防護教育，以達到正確教育核安防護知識、普及核子事故防護認知及應變能力；另假想學生聽到廣播警報進入教室不慎跌倒受傷，由校護進行初步處置後，通報消防局救護車及人員搭配消防局「智能眼鏡」出勤，可將現場患者受傷情形第一時間回傳指揮中心及後送醫院，供急診醫師評估傷患及預作處置準備。

最後，模擬核能二廠員工遭受輻射傷害，緊急送至基隆長庚紀念醫院救治，長庚醫院接獲通報立即成立指揮中心、指揮官分配任務後隨即就各自分工位置，分別執行輻傷檢傷偵檢及除汙等，演練重點為防護衣穿脫及輻傷處置作業。

這次演習更首度結合COVID-19疫情措施，除量測體溫、手部消毒及配戴口罩等防疫事項外，更比照兵棋推演無預警狀況採隨機發布抽演科目，考驗基隆市緊急應變處置機制，以驗證核子事故發生時之應變能力，強化學校師生、民眾及長照機構住民核安知能。

(中時 )