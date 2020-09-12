基隆觀光創意行銷受肯定，新加坡駐台辦事處前往取經。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

新加坡駐台北商務辦事處於11日上午前往基隆市政府拜會，市長林右昌及觀銷處長曾姿雯親自迎接，並期待未來進一步交流合作，他也向貴賓們介紹明年將舉辦的基隆城市博覽會，邀請代表團們前來共襄盛舉，雙方也針對本市郵輪產業、歷史人文與觀光行銷等領域交流對話，同時互贈紀念品，期盼日後雙方能進一步交流互動。稍早，一行人已先參觀陽明文化藝術館與東岸旅客中心等處。

林右昌指出，基隆港已成為台灣郵輪母港，高達80％的旅客是從基隆港搭船出遊的，基隆港去年郵輪旅客人次達94.6萬人，今年因為碰到疫情，旅遊行程改為推廣國內的跳島郵輪。對此，來訪的新加坡代表貴賓們深表激賞，認為這樣的行銷方式十分特別和有創意。

觀銷處也準備2支本市觀光宣傳影片－「告白基隆」和「雨都氣味」，提供初來乍到的新加坡代表們欣賞，認識基隆的美好；影片透過旅人、網美、饕客的視角，帶領現場貴賓們認識基隆的山海景緻、砲台建築與在地美食。

觀銷處處長曾姿雯也當起最佳行銷大使，向代表貴賓們介紹本市的旅遊特色，即主打「24小時不斷電，從早玩到晚」，並推薦和平島公園阿拉寶灣日出美景，和近兩年開放的基隆嶼。下午邀請代表團貴賓參訪本市最夯的系列景點－潮境公園、正濱漁港色彩屋及和平島公園，體驗最潮的基隆味。

(中時 )